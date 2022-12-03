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У визволеному Ізюмі з'являться вулиці Бандери, Петлюри та Дудаєва

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У визволеному Ізюмі з'являться вулиці Бандери, Петлюри та Дудаєва
фото з відкритих джерел

Топонімічна комісія в Ізюмі затвердила перейменування 22 вулиць і площ

У деокупованому Ізюмі на Харківщині топонімічна комісія затвердила перейменування 22 вулиць і площ. Про це повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.

Так, комісія затвердила такі нові назви:

  • вулиця Московська – вулиця Івана Мазепи;
  • вулиця Пушкінська – вулиця Степана Бандери;
  • площа Революції – площа Героїв Крут;
  • вулиця Ломоносова – вулиця Романа Ратушного;
  • вулиця Пролетарська – вулиця Лондонська;
  • вулиця Горького – вулиця Віталія Смолярова;
  • вулиця Тургєнєва – вулиця Джохара Дудаєва;
  • вулиця Суворова – вулиця Симона Петлюри;
  • вулиця Волоха – вулиця гетьмана Полуботка;вулиця Камчатська – вулиця Аляски.

Остаточне рішення щодо перейменування топонімів міста має ухвалити голова військової адміністрації.

Нагадаємо, також на Харківщині окупанти вбили письменника Вакуленка.

Як відомо, після деокупації на Харківщині знайдено десятки катівень, де окупанти застосовували тортури до українців.

Теги: вулиця окупанти Харківщина

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