У визволеному Ізюмі з'являться вулиці Бандери, Петлюри та Дудаєва

Топонімічна комісія в Ізюмі затвердила перейменування 22 вулиць і площ

У деокупованому Ізюмі на Харківщині топонімічна комісія затвердила перейменування 22 вулиць і площ. Про це повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.

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Так, комісія затвердила такі нові назви:

вулиця Московська – вулиця Івана Мазепи;

вулиця Пушкінська – вулиця Степана Бандери;

площа Революції – площа Героїв Крут;

вулиця Ломоносова – вулиця Романа Ратушного;

вулиця Пролетарська – вулиця Лондонська;

вулиця Горького – вулиця Віталія Смолярова;

вулиця Тургєнєва – вулиця Джохара Дудаєва;

вулиця Суворова – вулиця Симона Петлюри;

вулиця Волоха – вулиця гетьмана Полуботка;вулиця Камчатська – вулиця Аляски.

Остаточне рішення щодо перейменування топонімів міста має ухвалити голова військової адміністрації.

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Нагадаємо, також на Харківщині окупанти вбили письменника Вакуленка.

Як відомо, після деокупації на Харківщині знайдено десятки катівень, де окупанти застосовували тортури до українців.