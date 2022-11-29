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Перехитрила окупантів, щоб врятувати 300-річне Євангеліє: історія музейниці з Ізюма

Надія Клочко
glavcom.ua
Перехитрила окупантів, щоб врятувати 300-річне Євангеліє: історія музейниці з Ізюма
Перед виїздом з Ізюма Діна Листопада надійно сховала найцінніший експонат музею
фото: Суспільне

Працівники музею підмінили на вітрині старовинне Євангеліє схожою книгою

До Кропивницького з Ізюма Харківської області переїхала співробітниця місцевого музею Діна Листопад. Перед від’їздом з рідного міста жінка сховала найцінніше, що було в музеї – Євангеліє, якому 300 років. Жінка розповіла «Суспільному» розповіла, як переховувала книгу.

За час вторгнення Росії в Україну Ізюм зазнав майже 500 авіаударів. Місто було в окупації з квітня до вересня. Жінка змогла виїхати в березні. Нині працює в краєзнавчому музеї Кропивницького.

«Частина міста, яка була під захистом українських бійців, зазнавала з боку росіян руйнівних обстрілів – авіацією, артилерією, градами. Орки починали масовані обстріли і жоден транспорт не міг потрапити на цю територію. А тут їхав маленький автобус, я вискочила на дорогу, почала махати руками. Хлопці звідти кричать: «Швидко, швидко». З підвалу вибігли син, його наречена, моя мама, собака. Кота і п'ятеро щурів я заховала під куртку. Так ми і вибралися», – розповіла жінка.

В Ізюмі разом з колегами з місцевого краєзнавчого музею врятували друковане Євангеліє в срібному з позолотою окладі 1707 року, видане гетьманом Іваном Мазепою.

«Оклад заслуговує особливої уваги – це срібло з позолотою, в стилі українського бароко. Ми почали ховати найцінніше. По-перше – дорогоцінні метали, потім такі предмети, які мають особливу цінність, в тому числі – це Євангеліє. За всю історію книжкового друку воно випускалося всього двічі», – зазначає Діна Листопад.

Перехитрила окупантів, щоб врятувати 300-річне Євангеліє: історія музейниці з Ізюма фото 1

Жінка також розповіла, до яких хитрощів довелося вдатися, щоб Євангеліє не знайшли росіяни. «Про цю книгу знали багато людей, якби ця інформація дійшла до орків, вони могли його шукати в музеї. Тому ми поставили у вітрину колового огляду книгу, яка трохи її нагадувала. Я вважаю, що мародери та росіяни не помітили різниці і таким чином колекцію вдалося врятувати», – зазначила вона.

Нині врятоване Євангеліє перебуває у сховищі під охороною військових.

Діна Листопад після звільнення Ізюма від російської окупації навідалася туди, щоб забрати родинні фотографії. Жити планує у Кропивницькому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсоні, який нещодавно був звільнений від окупантів, рашисти пограбували художній та краєзнавчий музеї, вивезли велику кількість цінних експонатів.

Також раніше мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко розповів, що рашисти обікрали галерею імені знаменитого художника Альбіна Гавдзинського. 

За даними Мінкульту, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти викрали артефакти з майже 40 українських музеїв.

Також відомо, що в Україні окупанти повністю зруйнували або частково пошкодили близько 800 об'єктів сфери культури

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Теги: війна окупація Ізюм Харківщина музей

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