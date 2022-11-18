Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетна атака під Ізюмом, удар по Дніпропетровщині: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетна атака під Ізюмом, удар по Дніпропетровщині: яка ситуація в регіонах
Рятувальники ліквідовують наслідки рашистської атаки
ДСНС

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Новоселівського і Стельмахівки

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Житомирщині, Чернігівщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Сумщина

Вчора ввечері рашистами здійснено артилерійський обстріл Зноб-Новгородської громади. Інформація про постраждалих, руйнування об’єктів інфраструктури не надходила. Дані уточнюються. Протягом минулого дня ворог здійснив сім обстрілів прикордоння. За попередними даними, без руйнувань та постраждалих.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, Щербаки, Дорожнянка, Ольгівське, Залізничне, Малі щербаки, Лук'янівське. Надійшло п'ять повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині уночі ворог знову обстріляв Нікопольщину. Росіяни ударили з РСЗВ по Нікополю. Без постраждалих. Пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, лінія електропередач, сонячна підстанція та гаражний кооператив.

Харківщина

Окупанти протягом доби завдавали ударів по критичній інфраструктурі області. В Ізюмському районі є пошкодження обладнання газової промисловості. Під час ліквідації наслідків постраждали восьмеро людей – працівники та поліцейські, усі після обстеження та надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.

Крім того, росіяни завдавали ударів по населених пунктах, які розташовані біля лінії фронту у Куп’янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах. Мінна небезпека в області залишається. У селі Кам’янка Ізюмського районі на вибуховому пристрої підірвався 60-річний чоловік, отримав вибухову травму та госпіталізований до лікувальної установи. Піротехнічні підрозділи продовжують ліквідовувати замінування, протягом доби знищили 219 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів від Новоселівського і Стельмахівки. Із танків та всього спектру артилерії росіяни обстріляли Греківку, Новоселівське, Площанку, Макіївку, Невське і Стельмахівку на Куп’янському та Лиманському напрямках. Усього російські війська шість разів намагались атакувати позиції Захисників Луганщини та завдали 22 артилерійських обстріли. Через значні втрати особового складу та недостатню кількість медичного персоналу в підрозділах окупантів на території України, на тимчасово окупованій Луганщині, за наказом так званого міністерства охорони здоров’я, працівників медичних закладів зобов’язали стати на військовий облік для подальшого доукомплектування.

Донеччина

Ввечері – обстріли Вугледару та селища Новоукраїнка. Зруйновано щонайменше два будинки. Вночі – обстріли Торецької, Мар'їнської, Соледарської громад. Під вогнем – селища Васюківка, Роздолівка, Бахмутське. Близько 6:00 ранку – активізація ворога поблизу смт Нью-Йорк, Північне, Південне, Курдюмівка, Шуми, Дружба, Магдалинівка та м. Залізне. Напружена ситуація поблизу Авдіївки. По лінії оборони навколо міста вночі відбувалися хаотичні прильоти по позиціях, на ранок – активізація штурмових дій на напрямках Красногорівки, Промки, Зеніта та Первомайського. По області один загиблий і четверо поранених цивільних за добу.

Херсонщина

Ситуація в області залишається складною. За інформацією ГШ ЗСУ, ворог здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Качкарівки, Михайлівки та Осокорівки. Артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Чорнобаївка та Херсон.

Продовжується примусова евакуація населення та вивезення майна з тимчасово окупованих територій області. Зокрема, окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки. У Новій Каховці не працює центральна міська лікарня. Військові РФ викрали та вивезли все медичне обладнання та машини швидкої допомоги в напрямку тимчасово окупованого Криму. В обласному центрі розпочали роботу 30 пунктів роздачі гуманітарної допомоги. В обласному центрі працюють вже шість відділень «Укрпошти».

Триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Постійно веде повітряну розвідку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.

Читайте також: 

Теги: Україна окупанти росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В одному з будинків проживали три родини
Рашисти вщент зруйнували житловий будинок на Запоріжжі: є загиблі (фото)
Вчора, 10:08
У місті пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків
Окупанти випустили по нічному Нікополю понад 40 снарядів: фото наслідків
Сьогодні, 07:46
Ракета С-300 пошкодила будівлю будинку культури
Окупанти вдарили по Запорізькій області. Банкова показала наслідки
Сьогодні, 09:28

Події в Україні

Ракетна атака під Ізюмом, удар по Дніпропетровщині: яка ситуація в регіонах
Ракетна атака під Ізюмом, удар по Дніпропетровщині: яка ситуація в регіонах
«Укрзалізниця» відновлює рейси до визволеного Херсона
«Укрзалізниця» відновлює рейси до визволеного Херсона
Британська розвідка повідомила, де росіяни готують новий наступ
Британська розвідка повідомила, де росіяни готують новий наступ
СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, яке перерахувало в РФ майже 3 млрд грн
СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, яке перерахувало в РФ майже 3 млрд грн
Окупанти приготували «сюрприз» для власників паспортів РФ
Окупанти приготували «сюрприз» для власників паспортів РФ
Окупанти вдарили по Запорізькій області. Банкова показала наслідки
Окупанти вдарили по Запорізькій області. Банкова показала наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Арестович розповів, що Росія зробить з Україною без постачання західної зброї
102K
Блінкен пояснив, для чого Путін занурює українців у темряву
53K
Падіння ракети в Польщі. Дуда прокоментував заяву Зеленського
49K
Генштаб повідомив хороші новини про просування ЗСУ на правому березі Дніпра
42K
Зеленський відреагував на вирок суду у справі MH17 
25K
Члени МАГАТЕ ухвалили нову резолюцію щодо України: хто голосував проти

Новини

Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
Вчора, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту