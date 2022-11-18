Ракетна атака під Ізюмом, удар по Дніпропетровщині: яка ситуація в регіонах

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Новоселівського і Стельмахівки

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Житомирщині, Чернігівщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Сумщина

Вчора ввечері рашистами здійснено артилерійський обстріл Зноб-Новгородської громади. Інформація про постраждалих, руйнування об’єктів інфраструктури не надходила. Дані уточнюються. Протягом минулого дня ворог здійснив сім обстрілів прикордоння. За попередними даними, без руйнувань та постраждалих.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, Щербаки, Дорожнянка, Ольгівське, Залізничне, Малі щербаки, Лук'янівське. Надійшло п'ять повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

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Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині уночі ворог знову обстріляв Нікопольщину. Росіяни ударили з РСЗВ по Нікополю. Без постраждалих. Пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, лінія електропередач, сонячна підстанція та гаражний кооператив.

Харківщина

Окупанти протягом доби завдавали ударів по критичній інфраструктурі області. В Ізюмському районі є пошкодження обладнання газової промисловості. Під час ліквідації наслідків постраждали восьмеро людей – працівники та поліцейські, усі після обстеження та надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.

Крім того, росіяни завдавали ударів по населених пунктах, які розташовані біля лінії фронту у Куп’янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах. Мінна небезпека в області залишається. У селі Кам’янка Ізюмського районі на вибуховому пристрої підірвався 60-річний чоловік, отримав вибухову травму та госпіталізований до лікувальної установи. Піротехнічні підрозділи продовжують ліквідовувати замінування, протягом доби знищили 219 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів від Новоселівського і Стельмахівки. Із танків та всього спектру артилерії росіяни обстріляли Греківку, Новоселівське, Площанку, Макіївку, Невське і Стельмахівку на Куп’янському та Лиманському напрямках. Усього російські війська шість разів намагались атакувати позиції Захисників Луганщини та завдали 22 артилерійських обстріли. Через значні втрати особового складу та недостатню кількість медичного персоналу в підрозділах окупантів на території України, на тимчасово окупованій Луганщині, за наказом так званого міністерства охорони здоров’я, працівників медичних закладів зобов’язали стати на військовий облік для подальшого доукомплектування.

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Донеччина

Ввечері – обстріли Вугледару та селища Новоукраїнка. Зруйновано щонайменше два будинки. Вночі – обстріли Торецької, Мар'їнської, Соледарської громад. Під вогнем – селища Васюківка, Роздолівка, Бахмутське. Близько 6:00 ранку – активізація ворога поблизу смт Нью-Йорк, Північне, Південне, Курдюмівка, Шуми, Дружба, Магдалинівка та м. Залізне. Напружена ситуація поблизу Авдіївки. По лінії оборони навколо міста вночі відбувалися хаотичні прильоти по позиціях, на ранок – активізація штурмових дій на напрямках Красногорівки, Промки, Зеніта та Первомайського. По області один загиблий і четверо поранених цивільних за добу.

Херсонщина

Ситуація в області залишається складною. За інформацією ГШ ЗСУ, ворог здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Качкарівки, Михайлівки та Осокорівки. Артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Чорнобаївка та Херсон.

Продовжується примусова евакуація населення та вивезення майна з тимчасово окупованих територій області. Зокрема, окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки. У Новій Каховці не працює центральна міська лікарня. Військові РФ викрали та вивезли все медичне обладнання та машини швидкої допомоги в напрямку тимчасово окупованого Криму. В обласному центрі розпочали роботу 30 пунктів роздачі гуманітарної допомоги. В обласному центрі працюють вже шість відділень «Укрпошти».

Триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Постійно веде повітряну розвідку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.