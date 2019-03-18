У Яценюка поставили діагноз: вірус популізму вразив усіх кандидатів у президенти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Бурбак наголосив, що популізм – це інструмент гібридної війни проти України

Кандидати обіцяють низькі тарифи, фантастичне зростання зарплат і пенсій «вже завтра», хоча у президента таких повноважень немає, - Бурбак

З наближенням виборів кандидати у президенти вдаються до все більшого популізму в обіцянках, свідомо обманюючи своїх виборців. Про це під час Погоджувальної ради наголосив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак, йдеться на партійному сайті.

«Вірус популізму вразив абсолютно всіх учасників виборчого процесу. Наголошую - абсолютно всіх! Кандидати обіцяють низькі тарифи, фантастичне зростання зарплат і пенсій, збільшення соціальної допомоги і виплат «вже завтра». Хоча у президента таких повноважень немає. Кандидати це добре знають, але продовжують дурити людей», - сказав керівник фракції.

«Ми вже не раз закликали учасників виборчого процесу до виваженості. На жаль, усіх засліпила боротьба без правил. У кандидатів хронічне нетримання пустих обіцянок. Ще трохи - і виборчі програми будуть з трьох слів: все, усім і безкоштовно. Припиніть обманювати людей!», - наголосив Бурбак.

Політик підкреслив, що «Народний фронт» має право вимагати у кандидатів відповідальності, тому що уряд Яценюка в 2014-2015 роках врятував країну від економічного колапсу і стабілізував ситуацію.

«Саме тому Арсеній Яценюк цього разу не пішов на президентські вибори. Щоб не ширити серед патріотичних виборців невизначеність. Ми вкотре своїм прикладом довели, що інтерес держави - понад усе. Тому вимагаємо від кандидатів: припиніть знищувати одне одного і державу», - наголосив керівник фракції.

Нардеп також підкреслив, що популізм – це інструмент гібридної війни проти України. Спочатку він формує у людей завищені очікування, що потім обертаються розчаруванням і зниженням довіри до всіх політиків і до держави.

«Популізм також знецінює небувалі здобутки України за останні роки. Невипадково розкруткою махрового популізму і всіляких пустобрехів займаються прокремлівські медведчуківські телеканали. Ці так звані телеканали є рупором антиукраїнської демагогії. Поширюючи популізм, вони нищать Україну», - наголосив Максим Бурбак.

«Народний фронт» ніколи не розкидався порожніми обіцянками. Популізм суперечить нашим принципам. Обіцяйте лише те, що можете і можна зробити. Пам‘ятайте, що вибори закінчаться і сонечко зійде. Реальне життя змусить відповісти за порожні слова», - резюмував керівник фракції.