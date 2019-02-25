«Народний фронт» вимагає розслідувати факти втручання Росії у вибори в Україні



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Максим Бурбак закликає створити ТСК для розслідування втручання РФ у вибори в Україні

Бурбак заявив, що американська розвідка повідомила про те, що РФ готує фальсифікацію виборів в Україні

«Народний фронт» вимагає розслідувати факти втручання у вибори в Україні з боку Росії та громадян України, з нею пов’язаних. Про це під час Погоджувальної ради наголосив керівник фракції Максим Бурбак, йдеться на партійному сайті.

Бурбак наголосив, що Нацполіція виявила, що Росія готує фальсифікацію виборів в Україні. «Про це також повідомляє американська розвідка. Відповідна робота вже ведеться ворогом у Криму та на Донбасі», - сказав політик.

«Народний фронт» вимагає створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо розслідування фактів втручання у вибори з боку Росії та громадян України з нею пов’язаних. Ця комісія, зокрема, має розслідувати джерела фінансування пропутінських ЗМІ. Йдеться про телеканали, що називаються українськими, але неприховано працюють на капітуляцію перед Росією», - підкреслив Бурбак.

«Наполегливо закликаємо голів фракцій підтримати проект постанови про ТСК і нарешті надати своїх кандидатів до складу групи. Не блокуйте процес внесення постанови на розгляд Верховної Ради. Вимагаємо якнайшвидшого створення ТСК!», - закликав Бурбак.

Він також додав, що одним з таких телеканалів проти нього та «Народного фронту» було подано позови до суду.

«Телеканал NewsOne подав два позови проти мене, партії «Народний фронт» та колег із БПП. Оскаржує в суді те, що його назвали кремлівським пропагандистським телеканалом. NewsOne обливає брудом українських військових, заперечує факти збройної агресії проти України й формує в свідомості глядачів «картинки» за методичками держави-агресора. Ми доведемо в суді свою правоту», - сказав керівник фракції «Народний фронт».

Бурбак нагадав також, що торік парламент ухвалив постанову про запровадження санкцій проти кремлівських телеканалів в Україні.

«Тут рішення за президентом, як головою РНБО», - підкреслив керівник фракції «Народний фронт».