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    Суспільство

    У Запорізькій області закрили базу відпочинку після масового отруєння людей

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    Харчоблок закладу закритий з 02.07.2020; база не функціонує, відпочивальників на базі нема - МОЗ - У Запорізькій області закрили базу відпочинку після масового отруєння людей
    Харчоблок закладу закритий з 02.07.2020; база не функціонує, відпочивальників на базі нема - МОЗ

    У трьох дітей і одного дорослого виявили сальмонелу

    У Запорізькій області місцева влада закрила базу відпочинку «Дніпровські зорі» у Кирилівці після масового отруєння людей. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ у понеділок, 6 липня.

    Відзначається, що у трьох дітей і одного дорослого виявили сальмонелу, інші лабораторні дослідження в роботі. Результати обстежень на ротавірусну інфекцію і Covid-19 виявилися негативні.

    «Харчоблок закладу закритий з 02.07.2020; база не функціонує, відпочивальників на базі нема», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, на базі відпочинку в Кирилівці, де масово отруїлися люди, правоохоронці провели обшуки.

    Як повідомлялося, 2 липня в Кирилівці на базі відпочинку «Дніпровські зорі» сталося масове отруєння людей. Постраждали 14 осіб, у тому числі 10 дітей у віці від 7 до 13 років. Усі постраждалі були госпіталізовані. Стан хворих - легкого та середнього ступенів тяжкості.

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