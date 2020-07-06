У Запорізькій області закрили базу відпочинку після масового отруєння людей



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Харчоблок закладу закритий з 02.07.2020; база не функціонує, відпочивальників на базі нема - МОЗ

У трьох дітей і одного дорослого виявили сальмонелу

У Запорізькій області місцева влада закрила базу відпочинку «Дніпровські зорі» у Кирилівці після масового отруєння людей. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ у понеділок, 6 липня.

Відзначається, що у трьох дітей і одного дорослого виявили сальмонелу, інші лабораторні дослідження в роботі. Результати обстежень на ротавірусну інфекцію і Covid-19 виявилися негативні.

«Харчоблок закладу закритий з 02.07.2020; база не функціонує, відпочивальників на базі нема», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на базі відпочинку в Кирилівці, де масово отруїлися люди, правоохоронці провели обшуки.

Як повідомлялося, 2 липня в Кирилівці на базі відпочинку «Дніпровські зорі» сталося масове отруєння людей. Постраждали 14 осіб, у тому числі 10 дітей у віці від 7 до 13 років. Усі постраждалі були госпіталізовані. Стан хворих - легкого та середнього ступенів тяжкості.