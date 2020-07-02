У Києві виявлено захворювання на ботулізм: чоловік у реанімації



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За попередніми даними, чоловік купив рибу в магазині в Черкасах

Мешканця Києва госпіталізовано до реанімаційного відділення столичної лікарні із важким перебігом ботулізму. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві з посиланням на інформацію Державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України».

Наразі проводиться епідеміологічне розслідування випадку. Захворювання, ймовірно, пов’язане із вживанням риби в’яленої (лящ, плотва, густера, вомер), придбаної 24 червня у рибному магазині в Черкасах.

Щоб не допустити виникнення нових випадків захворювання на ботулізм, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Києві направлено оперативну інформацію за місцем придбання продукції – до Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області.

Нагадаємо, ботулізм – це харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини.

Причини ботулізму

Причинами ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування – м’ясо, риба, рідше – овочі.

Ботулізм може виникнути внаслідок споживання в'яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м'яса (ковбаси, шинки тощо). Найчастіше причиною ботулізму стають в'ялені або копчені продукти домашнього приготування, проте реєструються і випадки хвороби після вживання продуктів вироблених у промислових умовах. Це трапляється у випадку не дотримання відповідних вимог під час заготівлі, переробки чи зберігання продукту.

Як вберегтися від ботулізму

Щоби вберегтися від ботулізму слід уникати споживання:

в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби,

м'ясних та грибних консервів,

консервів домашнього виробництва,

якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином,

якщо сумніваєтесь у якості продуктів.

Симптоми ботулізму

Перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 12-24 годин після споживання зараженої їжі. Водночас, симптоми так само можуть виникнути раніше (уже через 2 години) або значно пізніше (4 доби і більше). Що важче захворювання, то коротший інкубаційний період.

Симптоми хвороби:

порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети,

сильно виражена сухість у роті,

важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає)

підвищена стомлюваність, м’язова слабкість,

запаморочення,

короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім - стадія парезу кишечнику (здуття живота, закреп),

ураження м’язів шиї та кінцівок.

Симптоми ботулізму найчастіше з'являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби. У подальшому з'являється порушення зору – одна з найперших ознак ботулізму (хворого турбує «сітка або туман» перед очима, двоїння предметів, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів). Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу. Хворі скаржаться на відчуття «грудки» у горлі, біль під час ковтання, подразнення в горлі – усі ці симптоми обумовлені ураженням ковтальних м'язів.

Неврологічна симптоматика триває кілька днів і супроводжується загальнотоксичним синдромом – хворі скаржаться на сильний головний біль, запаморочення, безсоння, загальну слабкість, підвищення температури тіла. У важких випадках пацієнтів турбує відчуття нестачі повітря, тягар в грудній клітці, дихання стає поверхневим. Розвивається дихальна недостатність, що є причиною смерті при ботулізмі.

При найменшій підозрі на ботулізм слід негайно зверніться до лікаря. Госпіталізація обов’язкова незалежно від тяжкості хвороби.