У Києві виявлено захворювання на ботулізм: чоловік у реанімації
За попередніми даними, чоловік купив рибу в магазині в Черкасах
Мешканця Києва госпіталізовано до реанімаційного відділення столичної лікарні із важким перебігом ботулізму. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві з посиланням на інформацію Державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України».
Наразі проводиться епідеміологічне розслідування випадку. Захворювання, ймовірно, пов’язане із вживанням риби в’яленої (лящ, плотва, густера, вомер), придбаної 24 червня у рибному магазині в Черкасах.
Щоб не допустити виникнення нових випадків захворювання на ботулізм, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Києві направлено оперативну інформацію за місцем придбання продукції – до Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області.
Нагадаємо, ботулізм – це харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини.
Причини ботулізму
Причинами ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування – м’ясо, риба, рідше – овочі.
Ботулізм може виникнути внаслідок споживання в'яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м'яса (ковбаси, шинки тощо). Найчастіше причиною ботулізму стають в'ялені або копчені продукти домашнього приготування, проте реєструються і випадки хвороби після вживання продуктів вироблених у промислових умовах. Це трапляється у випадку не дотримання відповідних вимог під час заготівлі, переробки чи зберігання продукту.
Як вберегтися від ботулізму
Щоби вберегтися від ботулізму слід уникати споживання:
- в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби,
- м'ясних та грибних консервів,
- консервів домашнього виробництва,
- якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином,
- якщо сумніваєтесь у якості продуктів.
Симптоми ботулізму
Перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 12-24 годин після споживання зараженої їжі. Водночас, симптоми так само можуть виникнути раніше (уже через 2 години) або значно пізніше (4 доби і більше). Що важче захворювання, то коротший інкубаційний період.
Симптоми хвороби:
- порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети,
- сильно виражена сухість у роті,
- важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає)
- підвищена стомлюваність, м’язова слабкість,
- запаморочення,
- короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім - стадія парезу кишечнику (здуття живота, закреп),
- ураження м’язів шиї та кінцівок.
Симптоми ботулізму найчастіше з'являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби. У подальшому з'являється порушення зору – одна з найперших ознак ботулізму (хворого турбує «сітка або туман» перед очима, двоїння предметів, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів). Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу. Хворі скаржаться на відчуття «грудки» у горлі, біль під час ковтання, подразнення в горлі – усі ці симптоми обумовлені ураженням ковтальних м'язів.
Неврологічна симптоматика триває кілька днів і супроводжується загальнотоксичним синдромом – хворі скаржаться на сильний головний біль, запаморочення, безсоння, загальну слабкість, підвищення температури тіла. У важких випадках пацієнтів турбує відчуття нестачі повітря, тягар в грудній клітці, дихання стає поверхневим. Розвивається дихальна недостатність, що є причиною смерті при ботулізмі.
При найменшій підозрі на ботулізм слід негайно зверніться до лікаря. Госпіталізація обов’язкова незалежно від тяжкості хвороби.