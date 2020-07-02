У Запорізькій області люди масово отруїлися на базі відпочинку



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Всі постраждалі пов'язують свій стан з їжею або купанням в басейні, - лікар

Наразі до лікарні госпіталізовано вже 15 осіб

У Кирилівці Запорізької області на одній з баз відпочинку ввечері 1 липня люди почали масово скаржитись на погіршення стану здоров’я. Про це повідомляє Кирилівська селищна рада.

«У людей спостерігається пронос, блювота, підвищення температури», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався на базі відпочинку «Дніпровські зорі», постраждалих госпіталізували до інфекційне відділення Якимівської ЦРЛ, у них візьмуть аналізи на коронавірус.

За словами директора місцевої «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини» Ірини Мохур, всі постраждалі пов'язують свій стан з їжею або купанням в басейні.

«Також всім, хто скаржиться на підвищення температури, зроблять посіви на коронавірусну інфекцію», - поінформувала лікар.

На даний момент на базі відпочинку працюють співробітники поліції та інших служб. За даними місцевих ЗМІ, вже госпіталізовано 15 осіб.

У селищній раді наголошують, що з початку епідемії Covid-19 в Кирилівці не було зафіксовано жодного випадку захворювання.

Коронавірус в Україні

Всього 45887

Хворіють 24649

Одужали 20053

Померли 1185

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До відома, в Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу, це на 225 випадків більше, ніж учора (664). Одужали – 505 (вчора 433), загалом за час пандемії вилікувались 20 053 осіб. Померли за добу 12 – (вчора 14), загалом летальних випадків – 1 185.