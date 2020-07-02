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    Суспільство

    У Запорізькій області люди масово отруїлися на базі відпочинку

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    Всі постраждалі пов'язують свій стан з їжею або купанням в басейні, - лікар - У Запорізькій області люди масово отруїлися на базі відпочинку
    Всі постраждалі пов'язують свій стан з їжею або купанням в басейні, - лікар

    Наразі до лікарні госпіталізовано вже 15 осіб

    У Кирилівці Запорізької області на одній з баз відпочинку ввечері 1 липня люди почали масово скаржитись на погіршення стану здоров’я. Про це повідомляє Кирилівська селищна рада.

    «У людей спостерігається пронос, блювота, підвищення температури», - йдеться у повідомленні. 

    Зазначається, що інцидент стався на базі відпочинку «Дніпровські зорі», постраждалих госпіталізували до інфекційне відділення Якимівської ЦРЛ, у них візьмуть аналізи на коронавірус.

    За словами директора місцевої «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини» Ірини Мохур, всі постраждалі пов'язують свій стан з їжею або купанням в басейні.

    «Також всім, хто скаржиться на підвищення температури, зроблять посіви на коронавірусну інфекцію», - поінформувала лікар.

    На даний момент на базі відпочинку працюють співробітники поліції та інших служб. За даними місцевих ЗМІ, вже госпіталізовано 15 осіб.

    У селищній раді наголошують, що з початку епідемії Covid-19 в Кирилівці не було зафіксовано жодного випадку захворювання.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      45887
    • Хворіють
      24649
    • Одужали
      20053
    • Померли
      1185

    До відома, в Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу, це на 225 випадків більше, ніж учора (664). Одужали – 505 (вчора 433), загалом за час пандемії вилікувались 20 053 осіб. Померли за добу 12 –  (вчора 14), загалом летальних випадків – 1 185. 

    ЗМІ відпочинок лікар отруєння Запорізька область аналізи коронавірус
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