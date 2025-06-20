У застосунку «Армія+» зʼявився новий сервіс

Новий сервіс дає змогу командирам погоджувати до 40 рапортів одночасно через «Дія.Підпис» або SmartID

У застосунку для військових «Армія+» зʼявився новий сервіс – мультипідпис рапортів. Завдяки цій функції можна одночасно обробляти десятки звернень від підлеглих, які надходять у розділ «Рапорти» на вкладку «До розгляду». Про це повідомляє Міністерство оборони, передає «Главком».

Відтепер командир підрозділу завдяки мультипідпису може опрацювати десятки рапортів від підлеглих, які надходять у розділ «Рапорти» на вкладку «До розгляду». Рішення про погодження або відхилення приймаються свайпами праворуч та ліворуч відповідно. Також є можливість скористатись фільтром та промаркувати потрібні рапорти.

За один раз можна вибрати до 40 рапортів – наприклад, на відпустку – та погодити їх одночасно завдяки Дія.Підпис або SmartID. Масово відхилити рапорти неможливо, бо кожне відхилення потребує пояснення.

«Нас часто питали, чи плануємо ми зробити так, щоб можна було погоджувати рапорти одним махом. Бо підписувати їх по одному і кожен раз проходити підтвердження Дія.Підписом втомлювало командирів. Ми завжди дослухаємося до прохань користувачів і беремо їх в роботу, тож раді запустити сервіс мультипідпису і ще трохи зменшити адміністративне навантаження для наших військових», – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Сервіс мультипідпису доступний у застосунку «Армія+» версії 2.2.0 або вище. Завантажити додаток можна у Play Market та App Store, а також за посиланням на офіційній сторінці застосунку.

Рапорти у «Армія+» запровадили у серпні 2024 року. Станом на червень 2025 року в системі нараховується 36 видів рапортів. За цей час було повністю опрацьовано 570 тисяч рапортів, з яких 60% отримали погодження. Найпопулярніші категорії – оздоровчі (28%), річна відпустка (23%) та зміна місця служби (21%).

«Главком» повідомляв, що Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про розширення функціоналу оновленого застосунку «Армія+», до якого додано ще п’ять важливих рапортів у цифровому форматі. В оновленні застосунку «Армія+» військовослужбовцям стали доступні для оформлення онлайн рапорти: довідка про участь у бойових діях; витяг з наказу; витяг з послужного списку; відпустка для догляду за дитиною (до трьох років); повернення з відпустки та відрядження чи лікування.