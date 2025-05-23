Українська бойова льотчиця потрапила на першу шпальту The New York Times

Катерина – єдина жінка, яка служить бойовим пілотом на передовій

Популярна американська газета присвятила матеріал лейтенантці Катерині, яка служить у 18-й окремій бригаді армійської авіації. Статтю про українську військовослужбовицю розміщено на першій шпальті. Про це повідомляє «Главком».

Центральний матеріал розповідає про шлях військової. За словами Катерини, бажання літати у неї було з дитинства – відколи вперше побувала на авіабазі, де її батько служив офіцером. Після польоту на гелікоптері Мі-8 у віці 10 років вона вирішила стати льотчицею. У 16 років дівчина вступила до Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, де була єдиною жінкою.

У 2023 році Катерина долучилася до 18-ї окремої бригади армійської авіації, в складі якої у вересні 2024 року почала виконувати бойові завдання. Відтоді вона здійснила понад 30 бойових вильотів як другий пілот і штурман важкого радянського гвинтокрила Мі-8.

«Як тільки чую по радіо, що ми влучили в ціль – як сьогодні, – я знаю, що завдання виконано. Відчуваю: «Фух, чудово, ми впоралися», – розповідає Катерина.

Лейтенантка каже, що рідко бачиться зі своєю родиною, але мріє після завершення війни прокатати небом свою молодшу сестру.

Нагадаємо, Катерина – єдина жінка, яка служить бойовим пілотом на передовій вертолітній базі. Разом із нею служать десятки чоловіків.

Як повідомлялося, військовослужбовиця Повітряних сил Вероніка – технік багатоцільового винищувача F-16. Її шлях до авіації розпочався ще з дитинства, вона мимоволі вдивлялася в небо коли летів літак вимальовуючи каскади фігур і піруети, і затамовувавши подих мріяла стати офіцером. Пройшовши навчання в Харківському національному університеті Повітряних Сил, вона стала однією з перших жінок, які освоїли технічні спеціальності в авіації.

До слова, уперше в історії Польщі жінка стала пілотом винищувача американського виробництва F-16.