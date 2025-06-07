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Американський стартап пропонує вибрати характеристики дитини до її народження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Ціна послуги 6000 доларів, але результат не гарантований
фото із відкритих джерел

У США запустили «редактор» майбутньої дитини – батьки можуть задати бажані колір очей, волосся, ріст і стать

Американський стартап Nucleus заявив про запуск революційного сервісу, що дозволяє батькам вибирати характеристики майбутньої дитини ще до її народження. За допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) та спеціального алгоритму пара може підібрати ембріон з бажаними параметрами: від статі та зовнішності до рівня IQ та схильності до захворювань. Про це повідомляє  «Главком» із посиланням на Interesting Engineering.

Як це працює?

  • Завантаження даних – клініка ЕКО передає генетичну інформацію ембріонів у Nucleus.
  • Аналіз – алгоритм обробляє дані та визначає ключові характеристики: стать, зростання, колір очей та волосся, схильність до певних хвороб, а також передбачуваний рівень інтелекту.
  • Вибір – батьки отримують докладний звіт та вирішують, який ембріон імплантувати.

Вартість послуги – $5 999. Проте перевірити, наскільки точними були прогнози, можна буде лише через 15 років, коли дитина підросте.

У США пропонують нову послугу для батьків
У США пропонують нову послугу для батьків

Технологія викликає бурхливі суперечки. Прихильники називають це проривом у репродуктивній медицині, який дозволить уникнути спадкових хвороб та дасть батькам більше контролю.

Критики побоюються, що сервіс відкриє шлях до «дизайнерських дітей», посилить соціальну нерівність і поставить під загрозу саму ідею природного зачаття.

«Ми вступаємо на слизький шлях. Де межа між лікуванням та покращенням? Чи не перетворимо ми дітей на товар із заданими параметрами?» – запитує доктор Емілі Картер, біоетик зі Стенфорда.

Nucleus вже співпрацює з кількома клініками в США, але поки що сервіс доступний тільки для заможних батьків. У майбутньому компанія планує розширити аналіз, включивши до нього більше генетичних маркерів.

Нагадаємо, влада В'єтнаму скасувала політику, яка обмежує кількість дітей у сім'ї до двох, щоб зупинити падіння народжуваності в країні. За даними агентства, в'єтнамська влада дозволила парам самим вирішувати, коли заводити дітей і в якій кількості. Раніше місцевий закон дозволяв мати лише одну чи двох дітей на сім'ю, крім особливих випадків. Членам правлячої Комуністичної партії В'єтнаму за порушення загрожує зменшення премії чи звільнення з посади.

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Теги: США послуги влада пологи дитина

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