В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
У «Армії+» стало ще більше цифрових рапортів
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про розширення функціоналу оновленого застосунку «Армія+», до якого додано ще п’ять важливих рапортів у цифровому форматі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра.
«Розширюємо перелік рапортів у цифровому форматі», – зазначив Рустем Умєров.
За його словами, в останньому оновленні застосунку «Армія+» військовослужбовцям стали доступні для оформлення онлайн рапорти:
- довідка про участь у бойових діях;
- витяг з наказу;
- витяг з послужного списку;
- відпустка для догляду за дитиною (до трьох років);
- повернення з відпустки та відрядження чи лікування.
Міністр підкреслив, що ці п’ять видів рапортів були одними з найбільш запитуваних серед військовослужбовців.
«Тепер усе доступне онлайн – без паперової тяганини, за кілька хвилин», – наголосив Умєров.
Він також повідомив, що загалом у застосунку «Армія+» вже доступний 31 рапорт у цифровому форматі. Для зручності користувачів, до кожного цифрового рапорту додано інформаційну довідку з поясненнями щодо необхідних документів.
Нагадаємо, У застосунку «Армія+» з’явився сервіс з можливістю забронювати пріоритетні час та дату для шлюбу онлайн в «Дії». Щоб отримати найближчі дату і час для реєстрації шлюбу, військовослужбовець чи військовослужбовиця мають подати заяву в розділі «Сервіси». Пріоритетність поширюється саме на авторизованих військових у застосунку.
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