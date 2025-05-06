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В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
П’ять видів рапортів були одними з найбільш запитуваних серед військовослужбовців
фото: aplus.mod.gov.ua

У «Армії+» стало ще більше цифрових рапортів

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про розширення функціоналу оновленого застосунку «Армія+», до якого додано ще п’ять важливих рапортів у цифровому форматі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра.

«Розширюємо перелік рапортів у цифровому форматі», – зазначив Рустем Умєров.

За його словами, в останньому оновленні застосунку «Армія+» військовослужбовцям стали доступні для оформлення онлайн рапорти:

  • довідка про участь у бойових діях;
  • витяг з наказу;
  • витяг з послужного списку;
  • відпустка для догляду за дитиною (до трьох років);
  • повернення з відпустки та відрядження чи лікування.

Міністр підкреслив, що ці п’ять видів рапортів були одними з найбільш запитуваних серед військовослужбовців.

«Тепер усе доступне онлайн – без паперової тяганини, за кілька хвилин», – наголосив Умєров.

Він також повідомив, що загалом у застосунку «Армія+» вже доступний 31 рапорт у цифровому форматі. Для зручності користувачів, до кожного цифрового рапорту додано інформаційну довідку з поясненнями щодо необхідних документів.

Нагадаємо, У застосунку «Армія+» з’явився сервіс з можливістю забронювати пріоритетні час та дату для шлюбу онлайн в «Дії».  Щоб отримати найближчі дату і час для реєстрації шлюбу, військовослужбовець чи військовослужбовиця мають подати заяву в розділі «Сервіси». Пріоритетність поширюється саме на авторизованих військових у застосунку.

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Теги: армія Рустем Умєров застосунок

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