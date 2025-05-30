«Армія+» запускає курс для операторів наземних роботів

В «Армія+» запустили новий курс про наземні роботизовані комплекси: військові навчатимуться керувати роботами

У застосунку «Армія+» з'явився новий навчальний курс, присвячений наземним роботизованим комплексам (НРК). Це вже друга освітня програма щодо безпілотних систем: першою був курс про БпЛА, який вже розпочали вивчати понад 30 тис військових, ставши найпопулярнішим у застосунку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Як зазначають у Міноборони, завдяки новому курсу користувачі дізнаються про різні види наземних комплексів, особливості їхньої інтеграції в роботу підрозділів, нюанси технічного обслуговування та все необхідне для того, щоб стати оператором НРК.

Курс складається з 11 відеоуроків, а після кожного модуля передбачений тест для перевірки засвоєних знань. По завершенні всіх модулів військові мають скласти фінальний іспит, успішне проходження якого дозволить отримати електронний сертифікат.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначила: «У першому опитуванні «Армія+» більшість військових, а саме 16% респондентів, обрали безпілотні системи як пріоритетну тему для навчання. Ми почали з БпЛА. Зараз даємо актуальні знання з НРК. Ці комплекси доставляють боєприпаси, розміновують небезпечні ділянки, розвідують. Але найголовніше – вони бережуть життя, бо виконують ризиковані завдання, а керують ними з відстані».

Загалом у застосунку «Армія+» тепер доступні дванадцять освітніх курсів. Наразі 88 тис військових вже проходять різні курси, з них 35 тис повністю завершили хоча б один. Найпопулярнішими залишаються курси «Безпілотні системи. Основи БпЛА» та «Інформаційна стійкість. Кібербезпека».

Нагадаємо, Міністерство оборони України презентувало нову лінійку українських FPV-дронів на оптоволокні Stalker від компанії TechEx, які демонструють унікальну стійкість до дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника. Ці безпілотники вже кодифіковані з початку року і ефективно застосовуються бойовими підрозділами на фронті.