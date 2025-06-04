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Відомі сайти для дорослих на знак протесту зупинять роботу у Франції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Відомі сайти для дорослих на знак протесту зупинять роботу у Франції
Поки невідомо, як довго триватиме призупинення доступу
фото з відкритих джерел

Порносайти зобов’язані впровадити механізми перевірки віку до 7 червня

Власник Pornhub, Redtube і YouPorn планує припинити надавати дорослий контент користувачам у Франції вже в середу по обіді – на знак протесту проти урядових заходів, які змушують компанію перевіряти вік відвідувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politicо.

Платформи Aylo Freesites показуватимуть повідомлення з поясненням свого рішення для французької аудиторії, зокрема наголошуючи, що компанія не хоче наражати на ризик конфіденційність своїх користувачів.

Причина в тому, що Aylo Freesites, як і інші порносайти, зобов’язані впровадити механізми перевірки віку до 7 червня. Це обмеження є частиною ухвалених у 2023 році заходів уряду Франції, спрямованих на захист неповнолітніх від неприйнятного контенту. За внутрішньою статистикою компанії за 2024 рік, Франція є другим за величиною ринком Pornhub у світі після США та випереджає Філіппіни, Мексику й Сполучене Королівство.

Партнер компанії Ethical Capital Partners, якій належить Aylo, Соломон Фрідман під час брифінгу заявив, що французький закон є «небезпечним», «таким, що потенційно порушує конфіденційність», і «неефективним».

«Ми ставимо наші цінності на перше місце. А це означає — маэмо звернутися безпосередньо до французів і розповісти їм те, що їхній уряд відмовляється їм говорити», — заявив Фрідман.

Європейська комісія також працює над окремим рішенням для перевірки віку і звинувачує платформи Aylo у порушенні Закону про цифрові послуги (Digital Services Act) у частині захисту неповнолітніх.

Aylo не уточнила, як довго триватиме призупинення доступу, але додала, що сподівається найближчим часом знайти рішення для розблокування дорослого контенту у Франції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канадці пропонують блокувати доступ американцям до одного з найпопулярніших порносайтів у світі через торговельні війни між Сполученими Штатами та Канадою. 

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Теги: Франція закон послуги обмеження

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