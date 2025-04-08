В «Армія+» запрацював сервіс для одруження військових онлайн

Після церемонії у «Дії» з’явиться цифрове свідоцтво про одруження

Одруження відбувається онлайн і триває до 30 хв

У застосунку «Армія+» з’явився новий сервіс з можливістю забронювати пріоритетні час та дату для шлюбу онлайн в «Дії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Щоб отримати найближчі дату і час для реєстрації шлюбу, військовослужбовець чи військовослужбовиця мають подати заяву в розділі «Сервіси». Пріоритетність поширюється саме на авторизованих військових у застосунку.

Після того, як партнер чи партнерка підтвердять, що готові одружитися, «Дія» запропонує обрати дату і час. Посиланням на церемонію з’явиться в день весілля.

Одруження відбувається онлайн і триває до пів години. Для цього обидвом сторонам необхідно мати в Дії ID-картку чи закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер.

Сума послуги складається з проведення церемонії у форматі відеоконференції (1016 грн у робочі дні), державного мита (85 коп.) та комісії банку (1.44% від суми мита).

Після церемонії у «Дії» з’явиться цифрове свідоцтво про одруження. Також можна замовити і фізичне, яке доставлять «Укрпоштою» чи кур’єром. Його ціна становитиме 390 грн на кожну адресу.

Нагадаємо, уряд запровадив нові можливості для захисників України. Послуга «Шлюб онлайн» тепер стає пріоритетною для військових, що дозволить їм окремо резервувати дату весільної церемонії.

До слова, торік Мінцифри запустило послугу онлайн-шлюб у «Дії». Відтепер одружитися можна у кілька кліків.