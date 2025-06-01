Окупант у полоні вивчив українську

Вадим Коллегов постійно вставляв у розмову українські слова

Вадим Коллегов із Нижньовартовська добровільно вирушив на війну через кредити і проблеми із законом. Він зумів зберегти своє життя, потрапивши в полон. Після місяці перебування у таборі для військовополонених окупант вивчив українську мову. Як інформує «Главком», про це йдеться у проєкті «Хочу жити».

Так, у інтерв’ю Вадим Коллегов каже, що він 1968 року народження. На запитання ж, звідки знає українську, відповів – вивчив за місяць у полоні.

«Я не полностью выучил, трохи тільки для себе», – пояснив окупант.

Полонений чи актор?

Пізніше також він вставляв українські слова у розмову. Наприклад, коли розповідав, як біля нього вибухнула граната, заявив, що після вибуху «світу білого не бачив». Через таку манеру говорити, росіяни у коментарях почали писати, що Коллегов насправді українець, просто зіграв для ролика російського солдата. Чи правда це – невідомо. Окупант після 77 днів полону потрапив на обмін та поїхав додому.

Нагадаємо, окупант приїхав із далекого острова, щоб убивати українців.

Раніше окупанта після обміну допитали, побили і відправили на передову. 46-річний Дмитро Ласьков із Омської області після звільнення навіть не встиг побачити рідних. На війну він потрапив, підписавши контракт. Повірив обіцянкам, що буде механіком-водієм. Під час підготовки жодного разу не стріляв, адже командири казали, що механіку-водію це ні до чого. Звісно ж, наївний окупант опинився на передовій як штурмовик і потрапив у полон.

Нагадаємо, журналіст «Главкома» побував у найбільшому таборі для російських військовополонених на заході України. Об’єкт розміщений на базі колишньої колонії, але де саме, адміністрація просить не вказувати з міркувань безпеки. Умови праці російських військовополонених в Україні не дуже скидаються на тюремні. Робочий день триває вісім годин. Це може бути наряд на кухні, плетіння меблів, склеювання паперових пакетів, зварювальні роботи, робота на городі.

Також російський солдат із штурмової роти 7-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії Єгор Загороднєв розповів, як через голод вирішив знищити свого командира. За його словами, він перебував без їжі та води, поки командир роти «Соловей» мав достатньо продовольства. Про це окупант розповів на каналі «Бутусов Плюс», інформує «Главком».

Крім того, українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Після допиту стали відомі перші дані про іноземців.

Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині. Обидва військовополонені розповідають слідчим, як опинилися на війні проти України та які функції виконували у складі збройних сил Росії.