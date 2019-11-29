Посол Угорщини обіцяє: Будапешт і надалі блокуватиме роботу форуму Україна-НАТО



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Іштван Ійдярто вважає, якщо Україна хоче стати членом НАТО, у неї повинні бути зобов'язання дотримуватися прав людини

Дипломат вважає, що НАТО може допомогти вирішити українсько-угорські суперечки

«Угорщина не блокує процес інтеграції України в НАТО. Ми блокуємо лише один форум, це політичний рівень – Рада Україна-НАТО і будемо блокувати далі», - заявив в інтерв'ю «Главкому» посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто.

За словами Ійдярто, Угорщина блокує спільні декларації на цьому політичному рівні тому, що вважає НАТО не тільки військовою організацією.

«Якщо ти хочеш стати членом НАТО, у тебе повинні бути зобов'язання дотримуватися прав людини. На наш погляд, прийнятий закон (України) про освіту суперечить цим принципам. Хочу підкреслити, що все це аж ніяк не заважає інтеграції, військовій, адміністративній України з НАТО», - стверджує угорський дипломат.

На думку Ійдярто, не зовсім правильно, що НАТО не займається проблемами меншин, бо «якщо виникає конфлікт, то НАТО не хоче встрявати, щоб сторони самі вирішили конфлікт». «Це дуже важливий момент. Адже Україна раніше офіційно заявляла, що Угорщина блокує інтеграцію України в НАТО. Та ще з тим соусом, що нібито в цьому є рука Москви. Але ж це не так», - запевняє угорський дипломат.

За словами Ійдярто, хоча «НАТО в найвужчому сенсі не займається конфліктами, що стосуються прав людей, конфліктами, що виникли між однією з країн-членом Альянсу і партнером поза альянсом, але якщо цей партнер декларує, що хоче наближатися до альянсу, НАТО розробляє для нього підготовчі програми різних рівнів і перелік умов». «Програми включають в себе не тільки військові, але й інші умови щодо створення і дії демократичних інституцій. Це не менш важливо, ніж військова здатність, адже важливо, як оцінюють Україну в загальному, в тому числі, з точки зору гарантування прав людей і нацменшин», - вважає угорський дипломат.

Нагадаємо, Угорщина пред’являє претензії до України через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках. У Будапешті вважають, що обидва документи порушують право на використання мови національними меншинами. Ще два роки тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиятро заявив, що уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

Наприкінці жовтня 2019 року Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України і у листопаді голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик заявив, що Угорщина і надалі послідовно блокуватиме зближення України із Північноатлантичним альянсом та ЄС.

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