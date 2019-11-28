«Та яка автономія?» Угорський дипломат прокоментував проблему сепаратизму на Закарпатті



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Іштван Ійдярто стверджує, що в Угорщині прекрасно розуміють наскільки складно Україні з Росією

За словами Ійдярто, Закарпаття - завжди було цікавою територією

Посол Угорщини Іштван Ійдярто запевняє, що передумов для сепаратизму на Закарпатті нема. Про це він заявив в інтерв'ю «Главкому».

«Та яка автономія? На Закарпатті 1,2 млн українців, угорців - 150 тис. Які передумови є до сепаратизму, автономії? Чи у Києві думають, що більшість українців зовсім «не наші», вони прословацькі, проугорські?», - запитує посол.

За словами Ійдярто, Закарпаття - завжди було цікавою територією, «але ніколи там конфліктів між українцями та іншими націями не було». «Після Першої світової війни наші території відійшли Чехословаччині, Трансільванія відійшла Румунії. Виходить, Угорщина зробила помилку, не знищивши нацменшини свого часу, щоб не дати потім привід анексувати свої території? Але хіба це правильна логіка? Ні. Це логіка війни, логіка конфлікту, якій не повинно бути місце», - вважає угорський амбасадор.

Ійдярто стверджує, що в Угорщині прекрасно розуміють наскільки складно Україні з Росією, а також знають, що «досягнення миру - це довгостроковий процес». Попри це, посол наголошує, що «дотримання прав меншин, і автономії в складі держави - це існуючі практики в Європі, які враховують національний фактор, людей, які проживають в тому чи іншому регіоні».

Ійдярто наголосив, що угорська підтримка для Закарпаття, «яка стосується не тільки угорців, добре сприяє розвитку цієї території». «Але завжди будуть критики, які це оскаржать», - додав посол.

Як повідомлялося, 14 листопада цього року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що «українці не є партнерами». Будапешт також вимагає створення угорського анклаву з центром у Берегові.

Нагадаємо, Угорщина пред’являє претензії до України через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках. У Будапешті вважають, що обидва документи порушують право на використання мови національними меншинами. Ще два роки тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиятро заявив, що уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

Наприкінці жовтня 2019 року Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України і у листопаді голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик заявив, що Угорщина і надалі послідовно блокуватиме зближення України із Північноатлантичним альянсом та ЄС.

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