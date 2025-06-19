Україна наближається до демографічної кризи через масовий виїзд молодих жінок

Випускниці обирають європейські ВНЗ через те, що в Україні складно навчатися через атаки РФ та повітряні тривоги

Половина випускниць виїжджає з України

Поки чоловікам призовного віку виїзд заборонений, українки залишають країну і дедалі частіше не повертаються. Про це пише The Telegraph, передає «Главком».

У той же час Польща, Австрія та Литва вже фіксують стрімке зростання кількості українок у своїх вишах.За рік після повномасштабного російського вторгнення, зокрема, вдвічі збільшилося число українських студенток у Польщі. Проте видання зазначає, що всередині самої України ця проблема поки не отримала належної уваги.

Випускниці обирають європейські ВНЗ через те, що в Україні складно навчатися через атаки РФ та повітряні тривоги.

«На тлі падіння народжуваності та зменшення кількості школярів ситуація стає загрозливою. За прогнозами МОН, до 2029 року кількість першокласників в Україні може скоротитися на 30%», – йдеться в повідомленні.

The Telegraph пише, що витік молоді – особливо жінок – перетворюється на стратегічну загрозу не лише у демографічному, а й у соціальному, економічному та культурному вимірах. Більше того, без молодих спеціалістів та фахівчинь відновити країну буде неможливо.

Нагадаємо, демографка розповіла, які категорії біженців не повернуться в Україну після війни. До України наврядчи повернеться більша частина тих біженців, які виїхали із країни повною родиною, мають хронічно хворих членів сімʼї або вже влаштувалися у країнах з вищим рівнем життя.

До слова, у світі зафіксоване зниження кількості біженців. Станом на кінець 2024 року 123,2 млн людей покинули свої домівки через війни, конфлікти, переслідування або порушення прав людини – приблизно на сім мільйонів більше, ніж попереднього року, йдеться в останній доповіді Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).