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Європейська комісія пропонуватиме українцям ознайомчі поїздки додому

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Європейська комісія пропонуватиме українцям ознайомчі поїздки додому
Європейська комісія рекомендує організувати ознайомчі тури для українських біженців в Україну
фото з відкритих джерел

Єврокомісія хоче допомогти біженцям прийняти обґрунтоване рішення про повернення

Європейська комісія після продовження тимчасового захисту для українців до 2027 року рекомендує країнам-членам низку ініціатив, серед яких – організація ознайомчих турів в Україну для тих, хто розглядає повернення додому. У пресрелізі Єврокомісії зазначено, що такі візити мають допомогти біженцям прийняти обґрунтовані рішення щодо повернення та сприяти сталому розвитку їхньої реінтеграції в українські громади, передає «Главком»

«Люди, які розглядають можливість повернення додому в Україну, повинні мати можливість приймати обґрунтовані рішення, що також сприятиме сталому розвитку їхнього повернення», – йдеться у документі.

За задумом авторів ініціативи, під час таких поїздок біженці зможуть перевірити стан свого майна, зустрітися з рідними, оцінити рівень руйнувань у своїх громадах та загальні умови проживання в країні. Щоб уникнути зловживань, державам-членам рекомендують чітко визначити параметри, умови та вимоги до таких візитів: частоту, тривалість і процедуру повідомлення про поїздку.

Водночас у Єврокомісії наголошують, що тимчасовий захист не може бути безстроковим. Його продовжено ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас країни ЄС мають поступово готуватись до організованого виходу з цього режиму.

Також ЄК пропонує державам-членам підтримати поступовий перехід українців на інші правові підстави перебування в ЄС, якщо вони вже інтегрувались у місцеві громади – навчаються, працюють або ведуть бізнес.

Окремо Єврокомісія закликає створити так звані Unity Hubs – хаби єдності, які стануть своєрідними центрами підтримки українців за кордоном. Вони надаватимуть інформацію як про можливості повернення додому, так і про варіанти інтеграції в приймаючих країнах. Перший такий центр має з’явитися вже цього літа в Берліні. Наступні відкриють у Празі та іспанському місті Аліканте.

Як зазначається в рекомендаціях Єврокомісії, «найбільше Україна сьогодні потребує своїх людей, аби відновити зв’язки у суспільстві та перебудувати економіку і інфраструктуру».

Раніше Європейський Союз продовжував чинність Директиви про тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року, а також запропонує країнам-членам рекомендації щодо подальших дій.

Також «Главком» повідомляв, що питання розміщення українських біженців у тих країнах Євросоюзу, де для них створені сприятливіші умови, може призвести до зростання напруженості між державами-членами ЄС. До того ж питання, що взагалі робити з українськими біженцями після закінчення дії тимчасового захисту, викликає суперечки між країнами. 

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Теги: Україна біженці Європейський союз

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