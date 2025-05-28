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Як українські біженці впливають на економіку Чехії: думка міністра

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Як українські біженці впливають на економіку Чехії: думка міністра
Українці почали більше працювати у Чехії
фото із відкритих джерел

Чехія досі виплачує соціальну допомогу для 86 тис. українських біженців, проте ця цифра суттєво скоротилась

Наразі у Чехії працюють 158,8 тис. українських біженців, що на 44,8 тис. більше, ніж рік тому, і більш ніж удвічі перевищує показник дворічної давності. Про це заявив у Празі міністр праці та соціального забезпечення Маріан Юречка, пише «Главком» із посиланням на kdu.cz. 

«Доходи держави від економічної діяльності українських біженців постійно зростають, тоді як витрати на них скорочуються», – зазначив міністр, слова якого були процитовані на сайті новин. У першому кварталі поточного року виторг від українських біженців перевищив обсяг допомоги їм на 3,1 млрд крон.

За словами міністра, наразі чеська держава виплачує соціальну допомогу 86 тис. українських біженців, тоді як два роки тому ця цифра становила 149 тис. З весни 2022 року 234 тис. українських біженців отримали державну підтримку у Чехії.

За даними Міністерства внутрішніх справ, наразі в Чехії перебувають 373 134 українські біженці, яким надано тимчасовий захист. У той час як у першому кварталі держава витратила 3,8 млрд. крон на підтримку біженців, доходи від їхньої трудової діяльності склали 6,9 млрд. крон.

«Внесок українців в економіку Чехії набагато більший і різноманітніший, ніж просто сплата обов'язкових внесків та податків. Функціонування кількох секторів, таких як будівництво, сільське господарство чи громадське харчування, зараз неможливо без допомоги українців», – сказав міністр.

Цю думку також підтверджують експерти. «Якщо все більше українців покинуть свої робочі місця тут, то практично вся Чеська Республіка буде закрита», – сказав Томаш Пружа, президент Чеської асоціації промисловості та туризму.

Нагадаємо, біженці з України стали активніше працювати в Чехії, що сприятливо позначається на економічних показниках, повідомили у чеському Міністерстві праці та соціальних справ. За перші три місяці 2025 року своїми податками та відрахуваннями вимушені переселенці внесли до державної скарбниці більш ніж на 124,5 млн євро більше, ніж отримали з неї у вигляді соціальної допомоги та іншої підтримки.

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Теги: переселенці Чехія українці робота біженці

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