У Михайлівському соборі відбувається Божественна літургія

У Михайлівському соборі відбувається Божественна літургіятрансляція
Літургію з нагоди свята Різдва Христового розпочав предстоятель УПЦ Епіфаній
У Свято-Михайлівському Золотоверхому чоловічому монастирі розпочалася Божественна літургія.
Про це у Facebook повідомив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.
«Очолюю урочисту Божественну літургію з нагоди свята Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа», – написав Епіфаній.
Трансляція літургії відбувається на телеканалі Культура UA
Рік тому, 6 січня 2019 року Україна отримала Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України.
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Нагадаємо, християни східного обряду сьогодні святкують Різдво.