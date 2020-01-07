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    Суспільство

    У Михайлівському соборі відбувається Божественна літургія

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    У Михайлівському соборі відбувається Божественна літургія

    Літургію з нагоди свята Різдва Христового розпочав предстоятель УПЦ Епіфаній

    У Свято-Михайлівському Золотоверхому чоловічому монастирі розпочалася Божественна літургія.

    Про це у Facebook повідомив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

    «Очолюю урочисту Божественну літургію з нагоди свята Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа», – написав Епіфаній.

    Трансляція літургії відбувається на телеканалі Культура UA

    Рік тому, 6 січня 2019 року Україна отримала Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України.

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    Нагадаємо, християни східного обряду сьогодні святкують Різдво.

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