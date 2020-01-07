Хер вам! Журналіст Юрій Макаров звернувся до тих, кому не подобається реальна Україна



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Журналіст і телеведучий Юрій Макаров

«Якщо тобі не подобається реальний українець, тоді купи собі острів в Океанії», закликав журналіст

Журналіст і телеведучий Юрій Макаров у великому інтерв’ю для «Главкома» звернувся до тих українців, кому не подобається якийсь президент чи прем’єр-міністр.

«Але на тій підставі, що якийсь президент, прем’єр-міністр, особливо міністр внутрішніх справ або міністр культури мене не влаштовує, я не буду відмовлятися від української держави і співпраці з нею. Тому що якщо не ця держава, то я дуже добре розумію, яка альтернатива. Подобається тобі чи не подобається, альтернатива тільки одна», - заявив Макаров.

Він зазначив, що в Україні є в нас люди з гарячими серцями і симпатіями до символів «від серця до сонця», які вважають, що якщо вони прийдуть то все перероблять по-своєму…

«У нас вистачає людей, які вважають, що все, що не відповідає простій квадратно-гніздовій системі координат, має бути переробленим. Це просто провінція і невігластво. Хер вам!», - емоційно пояснив журналіст.

Він підкреслив, що якщо тобі не подобається реальний українець, тоді купи собі острів в Океанії.

«Так, як вони хочуть, це не працює. Якщо тобі не подобається реальний українець і ти хотів би якогось міфічного українця, тоді купи собі острів в Океанії, збери там ідеальних українців і будуй собі там ідеальну Україну. А тут хай Україна залишиться живою. Бажано країною з найкраще реалізованою потенцією. Але зараз вона така, яка є. Жива», - резюмував Макаров.