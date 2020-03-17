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    Суспільство

    Україна повернула з Єгипту понад сім тисяч громадян. Хургаду закрили на карантин

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    <p>З&nbsp;17 березня на&nbsp;два тижні повністю закрили на&nbsp;карантин Хургаду, де від нового коронавірусу помер турист з Німеччини</p> - Україна повернула з Єгипту понад сім тисяч громадян. Хургаду закрили на карантин

    З 17 березня на два тижні повністю закрили на карантин Хургаду, де від нового коронавірусу помер турист з Німеччини

    З Шарм-ель-Шейха повернули 6 112 громадян України, з Хургади — 972 українців

    У вівторок, 17 березня, з Єгипту чартерними рейсами повернулися 7084 українських туристів. Місцева влада закрила одне з курортних міст на березі Червоного моря у зв’язку з пандемією коронавірусу.

    У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що з Шарм-ель-Шейха повернули 6 112 громадян України, з Хургади — 972 українців.

    Як додає AFP, з 17 березня на два тижні повністю закрили на карантин Хургаду, де від нового коронавірусу помер турист з Німеччини.

    Протягом наступних 14 днів нікого не пускатимуть і не випускатимуть з Хургади та Марса-Алам у губернаторстві Червоне море.

    Як повідомлялося, сьогодні Україна розпочала вивозити людей з Єгипту.

    До слова, у Німеччині просять про евакуацію понад 1,1 тис. українців.

    Нагадаємо, в Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.

    До речі, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.

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