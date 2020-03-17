Відмовилися приймати у «Борисполі»? Понад 100 українців не змогли вилетіти зі Шрі-Ланки



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На Шрі-Ланці понад сотню українців не посадили на борт до України Скріншот з відео

Представник авіакомпанії FluDubai стверджує, що Україна відмовилась приймати пасажирів

У місті Коломбо 105 українських громадян не змогли вилетіти додому, оскільки, за їх словами, міжнародний аеропорт «Бориспіль» відмовився приймати літак.

Про це повідомляє УП.

За словами пасажирів, вони мали вилетіти зі столиці Шрі-Ланки Коломбо рейсом FZ-558/727 Коломбо -Дубай-Київ. Туристичний оператор також підтвердив, що виліт буде.

Проте пізніше українцям відмовили у реєстрації. Представник авіакомпанії FluDubai пояснив, що Україна відмовилась їх приймати.

Водночас авіакомпанія готова доставити пасажирів на батьківщину.

«З поміж тих, хто застряг на Шрі-Ланці, багато дітей», – йдеться у зверненні.

Як відомо, Міністерство інфраструктури оприлюднило перелік авіарейсів, які мають прибути до України 17 березня разом із українцями, які повертаються з-за кордону.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.