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    Суспільство

    МЗС: Україна розпочала вивозити людей з Єгипту

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    Українці очікують&nbsp; на літак в Україну - МЗС: Україна розпочала вивозити людей з Єгипту
    Українці очікують  на літак в Україну

    SkyUp Airlines почав вивозити українців з Шарму

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна почала вивозити своїх громадян, які з різних причин опинилися за кордоном і виявили бажання повернутися на батьківщину.

    Про це Дмитро Кулеба повідомив у Facebook.

    «Єгипет – SkyUp Airlines почав вивозити наших людей із Шарму, за що компанії подяка. Зранку вже п’ять літаків на Бориспіль, один – на Львів. Консул допомагає. Спільно з Владиславом Криклієм (очільник Мінінфраструктури. – Ред.) працюємо з туроператорами та авіакомпаніями, щоб допомогти нашим громадянам», – повідомив Кулеба

    Він додав, що водночас на Шрі-Ланці «застрягли» щонайменше 105 українських громадян.

    «Дізнаємося про нових наших співвітчизників там. Займаємося ними. Посольство доповідає мені про вжиті кроки», – додав міністр.

    Також Дмитро Кулеба повідомив, що разом із головами Львівської (Максим Козицький) та Волинської (Юрій Погуляйко) обласних держадміністрацій вирішили виділити додаткові автобуси для пунктів пропуску на кордоні з Польщею. «Завдяки домовленостям українських прикордонників із польськими наші автобуси заїжджають у Польщу, збирають наших людей і перевозять їх на територію України. Консули допомагають, в окремих випадках працюють прямо на кордоні», – зазначив міністр.

    Раніше повідомляли, що Міністерство інфраструктури України у зв’язку з закриттям кордонів через пандемію коронавірусу формує список чартерів для евакуації українців після 17 березня.

     

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