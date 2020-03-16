Названо авіарейси, якими українців повертатимуть на батьківщину 17 березня (список) документ



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Більшість рейсів з евакуації здійснюють «Міжнародні авіалінії України»

Наразі в документі Міністерства інфраструктури вказано 35 рейсів

Міністерство інфраструктури оприлюднило перелік авіарейсів, які мають прибути до України 17 березня разом із українцями, які повертаються з-за кордону.

«Як ми і обіцяли – повертаємо українців додому. Оприлюднюємо перелік міжнародних авіарейсів, які будуть прийняті у пунктах пропуску на державному кордоні України 17 березня 2020 року», повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він уточнив, що список буде поповнюватися. Наразі в документі 35 рейсів, більшість із них прибудуть до аеропорту «Бориспіль» у Києві.

24 рейси плануються з міст Єгипту, два – зі Стамбула, по одному: з Кишинева, Бангкоку, Торонто, Дубаї, Тбілісі, Баку, Єревану і Тель-Авіву.

Більшість рейсів здійснюють «Міжнародні авіалінії України».

Документ клікабельний

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки зафіксовано у Києві.

Нагадаємо, 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.