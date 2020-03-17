У Німеччині просять про евакуацію понад 1,1 тис. українців



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Посол України у Німеччині Андрій Мельник Фото: germany.mfa.gov.ua

У цілодобовому режимі продовжують реєстрування посольства і консульства Німеччини

У Німеччині 1 тисяча 192 українців звернулися з проханням евакуювати їх. Про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

За його словами, в цілодобовому режимі продовжують реєстрування посольства і консульства Німеччини для евакуації в Україну.

«До уваги всіх співвітчизників у Німеччині, які хочуть повернутися додому: посольство і консульства в Гамбургу, Дюссельдорфі, Мюнхені та Франкфурті продовжують у режимі 24/7 реєструвати Вас для евакуації на Батьківщину: станом на зараз 1192 особи. Україна нікого не лишить в біді!», - сказав він.

До уваги всіх співвітчизників у Німеччині, які хочуть повернутися додому: посольство і консульства в Гамбургу, Дюссельдорфі, Мюнхені та Франкфурті продовжують у режимі 24/7 реєструвати Вас для евакуації на Батьківщину: станом на зараз 1192 особи. Україна нікого не лишить в біді! pic.twitter.com/TVGvlgnd17 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 17, 2020

Нагадаємо, 15 березня літак спецрейсу компанії SkyUp Airlines вилетів для евакуації українців з Венеції, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Раніше повідомлялося, 14 березня на закритому засіданні Кабмін прийняв рішення про екстрену евакуацію українських громадян з території Італії. Евакуація громадян України з Італії планується найближчим часом.

Нагадаємо, в Україні на ранок 17 березня лабораторно підтверджено сім випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До речі, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.



