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Україна шукає останки гетьманів Сагайдачного та Мазепи: де можуть бути їхні могили

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Україна шукає останки гетьманів Сагайдачного та Мазепи: де можуть бути їхні могили
За словами посадовиці, прах гетьмана Сагайдачного може спочивати на території Києво-Могилянської академії
фото з відкритих джерел

Процес повернення на Батьківщину останків Степана Бандери, який похований у Мюнхені, поки що зупинено

В Україні розпочали активну роботу з розшуку та майбутнього перепоховання останків двох видатних козацьких гетьманів – Петра Конашевича-Сагайдачного та Івана Мазепи. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук на форумі, присвяченому 20-річчю Українського інституту національної пам’яті, передає «Главком» із посиланням на «Новини.Live».

За словами посадовиці, прах гетьмана Сагайдачного може спочивати на території Києво-Могилянської академії. Археологи вже зафіксували перші результати: під час пошукових робіт 2023 року науковці натрапили на фундаменти старовинного храму, позначеного на давніх картах. Наразі дослідники чекають на офіційне погодження, аби відновити розкопки.

 «Ми маємо поховання уже тут, в Україні, які теж потрібно знайти і гідно перепоховати, відповідно до чину, відповідно до статусу, відповідно до тієї пошани, на яку вони заслуговують», – заявила Ірина Верещук.

Паралельно тривають розшуки могили гетьмана Івана Мазепи на території сучасної Румунії. В Офісі Президента висловлюють сподівання, що позитивні зрушення та конкретні результати у цій справі з’являться вже впродовж ближчих років.

«Ми шукаємо його на території сучасної Румунії. Ми знаємо про свідчення щодо його кончини і поховання. Якщо все буде добре, ми зможемо це зробити найближчими роками», – додала Ірина Верещук.

Водночас процес повернення на Батьківщину останків Степана Бандери, який похований у Мюнхені, поки що зупинено. Як пояснила посадовиця, це питання зараз не розглядають, оскільки воно вимагає згоди нащадків провідника ОУН та ухвалення непростих політичних рішень.

Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Босацький заявив, що включення Степана Бандери та Романа Шухевича до Національного пантеону України може створити серйозні проблеми для української євроінтеграції.

Нагадаємо, напередодні міський голова польського міста Кошалін Томаш Соберай закликав мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа «відмовитися від дій, які можуть прославляти ОУН, УПА та пов’язаних із ними діячів». Також він пригрозив припинити партнерства між містами.

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Теги: поховання розкопки Ірина Верещук

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