У Польщі знайдено останки понад 40 українців, убитих у 1944 році

Пошукова експедиція в Ласкові тривала з 2 до 16 жовтня

Подальші ексгумаційні дослідження заплановані на весну 2027 року

У польському селі Ласків Люблінського воєводства завершилися пошукові роботи на місці масового вбивства українців у 1944 році. Дослідники виявили групові та одиночні поховання, у яких, за попередніми оцінками, перебувають останки понад 40 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український інститут національної пам'яті.

Серед похованих виявили останки жінок, дітей та чоловіків. Точніше встановити їхній вік, стать і причини смерті фахівці зможуть під час подальших ексгумаційних досліджень, які планують провести навесні 2027 року.

В останній день експедиції пошуковці провели шурфування та частково розкрили одне з групових поховань. У ньому було виявлено останки восьми людей.

Пошукові роботи тривали з 2 до 16 жовтня на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Їх проводило комунальне підприємство «Доля», яке 31 серпня 2026 року отримало відповідний дозвіл від польської сторони.

Після завершення досліджень учасники експедиції запалили лампадки на місці поховань, вшанувавши пам'ять убитих українців.

Що відомо про трагедію у Ласкові? 10 березня 1944 року в селі Ласків відбулося масове вбивство українського населення. За різними історичними даними, жертвами нападу стали понад 300 людей. У межах досліджень українські та польські історики й експерти встановили дані про 327 мешканців села, які загинули у 1944 році. Водночас окремі дослідники оцінюють кількість убитих приблизно у 350 осіб. Український інститут національної пам'яті зазначає, що остаточну кількість жертв можуть встановити лише після подальших історичних досліджень і пошукових робіт.

Нагадаємо, 14 жовтня повідомлялося, що в польському селі Ласків Люблінського воєводства українські дослідники виявили останки близько 30 людей, убитих під час масової різанини 10 березня 1944 року.

Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров наголосив, що гідне вшанування всіх загиблих незалежно від їхньої національності є важливим кроком до українсько-польського примирення.