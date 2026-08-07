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У Гданську чоловік напав на українця і поляків, називав «бандерівцями»

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Гданську чоловік напав на українця і поляків, називав «бандерівцями»
Правоохоронці уже затримали нападника
фото (ілюстративне): Unsplash

Чоловік ображав потерпілих та зламав одному з них руку

У польському Гданську 37-річний чоловік напав на трьох людей, яких через «східний акцент» сприйняв за українців. Громадянину України вдалося втекти, натомість двоє інших чоловіків, які виявилися поляками, зазнали нападу. Один із них отримав перелом руки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральне консульство України в Гданську та польське видання Onet.

Інцидент стався на території садівничих ділянок на вулиці Модрій. За даними поліції, чоловік приїхав туди автомобілем та поводився агресивно за кермом – різко прискорювався і гальмував. У якийсь момент водій звернув увагу на перехожого, який подивився в його бік. Чоловік запитав, чи саме той раніше повідомляв про нього поліції.

Перехожий відповів, що бачить його вперше, однак нападника розлютив його акцент. Чоловік почав ображати перехожого і, за словами свідків, намагався його побити. Потерпілий, який є громадянином України, зміг утекти. Згодом нападник підійшов до двох інших чоловіків – батька та сина. Він почав називати їх «бандерівцями», лаявся та поводився агресивно, після чого накинувся на них із кулаками.

Унаслідок побиття батько отримав перелом руки. Як з'ясувалося пізніше, обидва потерпілі є громадянами Польщі. Після нападу 37-річний поляк сів у машину та поїхав, однак того ж дня його затримали правоохоронці.

Під час перевірки у його крові виявили понад 1,5 проміле алкоголю. У чоловіка також відібрали зразки крові для перевірки на наркотики, однак результати аналізів поліція наразі не оприлюднила.

Нагадаємо, у місті Гдиня поляк напав на 40-річну громадянку України, завдавши їй двох ударів дерев'яною палицею по голові. Постраждалу після нападу доставили до лікарні. 

Раніше, 27 липня, поліція Вроцлава затримала двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому нападі на українську пару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника МВС Польщі Марціна Кервінського. Дівчині наклали шви на розірване вухо, а хлопця били й копали навіть коли він уже лежав на землі, застосувавши також електрошокер.

Через зростання кількості злочинів на ґрунті національної ненависті у Польщі створили спеціальні групи прокурорів. Вони розслідуватимуть і напади на громадян України. 

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Теги: Польща українці напад ксенофобія

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