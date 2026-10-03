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Ексгумацію польських і німецьких військових у Львові завершили: що виявили

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ексгумацію польських і німецьких військових у Львові завершили: що виявили
Роботи на старому Голосківському кладовищі завершили раніше, ніж планували
фото: Український інститут національної пам’яті

Дослідники знайшли 113 цілих останків польських військових, останки 17 німецьких і розрізнені кістки, ймовірно, ще двох людей

Роботи на старому Голосківському кладовищі у Львові, де поховані військові, загиблі в боях за місто у вересні 1939 року, тривали понад місяць – від 25 серпня до 28 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український інститут національної пам’яті.

Серед знахідок – солдатські жетони, медальйони, ґудзики, фрагменти уніформи, особисті речі та гільзи. Приналежність розрізнених кісток, які, ймовірно, належать ще двом людям, поки не встановлена.

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Ексгумацію польських і німецьких військових у Львові завершили: що виявили фото 2
фото: Український інститут національної пам’яті

Роботи завершили раніше, ніж планували: спершу, як повідомляв «Главком», йшлося про 2 жовтня. Про хід досліджень розповідали й у вересні. На початку місяця фахівці ексгумували останки 17 польських і семи німецьких військових, а до 15 вересня – 89 військових. Поховання розташовані у три ряди завдовжки близько 45–50 метрів.

Мета досліджень – ексгумація, вивчення та подальше перепоховання польських військових. Це не перша така робота у Львові: польських солдатів, яких у серпні 2025 року ексгумувала на Збоїщах команда Бюро пошуків і ідентифікації Інституту національної пам’яті Польщі, 14 листопада 2025 року перепоховали у Мостиськах на Львівщині. На польській військовій ділянці тамтешнього цвинтаря ще у 2015–2016 роках перепоховали 138 польських військових, які загинули у 1939 році.

Хто проводив дослідження

Ексгумацію виконувало товариство з обмеженою відповідальністю «Українська пам’ять». До роботи долучилися польські фахівці – співробітники Інституту національної пам’яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету.

Ексгумацію польських і німецьких військових у Львові завершили: що виявили фото 3

Український інститут національної пам’яті (УІНП) залучив і профінансував пошуковців та антрополога комунального підприємства Львівської обласної ради «Доля». Вони наглядали за пошуковими й ексгумаційними роботами та консультували виконавців.

Дослідження проводили в межах домовленостей Українсько-польської робочої групи з питань національної пам’яті. Дозвіл на ексгумацію ТОВ «Українська пам’ять» видала Державна міжвідомча комісія 4 червня 2026 року.

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фото: Український інститут національної пам’яті

Що відомо про поховання

Старе Голосківське кладовище розташоване на території колишнього села Голоско Велике, яке у 1958 році увійшло до складу Львова. У вересні 1939 року поблизу точилися бої між підрозділами Вермахту та Війська Польського, а загиблих польських військових поховали в братській могилі на сільському кладовищі.

Ділянку вже досліджували у 2019 році: тоді пошуковці виявили ознаки місць поховань. Нинішній етап дав змогу провести ексгумацію.

Нагадаємо, на початку серпня Українсько-польська робоча група у справах гідних поховань узгодила подальші кроки щодо пошуково-ексгумаційних робіт. Україна повністю виконала свої зобов’язання та видала всі узгоджені дозволи, а польська сторона передала новий список об’єктів для майбутніх досліджень.

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Теги: ексгумація Львів військові поховання кладовище Україна Польща

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