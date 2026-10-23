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В Японії помер автор відомих романів Рю Муракамі: йому було 74 роки

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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В Японії помер автор відомих романів Рю Муракамі: йому було 74 роки
Японський письменник Рю Муракамі помер у віці 74 років
фото: Kursiv

Письменик помер у власному будинку 17 жовтня, проте про його смерть повідомили лише через шість днів

Японський письменник, сценарист і кінорежисер Рю Муракамі помер 17 жовтня 2026 року у віці 74 років. Про його смерть стало відомо 23 жовтня з повідомлення видавництва Gentosha, яке публікувало твори автора. Про це пише «Главком».

За інформацією видавництва, Муракамі помер у власному будинку. Церемонія прощання відбулася у вузькому сімейному колі. Родичі письменника попросили не розголошувати подробиць поховання.

Причину смерті у повідомленні не уточнили.

У видавництві висловили співчуття близьким Муракамі та наголосили на його внеску в японську літературу. Зокрема, письменник здобув популярність завдяки творам, які порушували гострі соціальні проблеми та привертали увагу молодого покоління.

Рю Муракамі здобув популярність завдяки дебютному роману «Майже прозора блакить»
Рю Муракамі здобув популярність завдяки дебютному роману «Майже прозора блакить»
Фото: Вікіпедія

Рю Муракамі, справжнє ім'я якого Рюноске Муракамі, народився 19 лютого 1952 року в місті Сасебо префектури Нагасакі.

Літературну кар'єру розпочав у 1976 році з роману «Майже прозора блакить». Твір приніс молодому автору престижну японську літературну премію Акутаґави та премію журналу «Ґундзо» для письменників-початківців.

Роман, присвячений життю японської молоді, наркотикам, насильству та відчуженню, став бестселером і зробив Муракамі одним із найпомітніших представників сучасної японської літератури.

Серед інших відомих творів письменника – «Діти з камери схову», «69», «Пірсинг», «У супі місо» та «Прослуховування».

У своїх книжках Муракамі досліджував теми самотності, соціальної нерівності, психологічних травм і темних сторін сучасного суспільства.

Окрім літературної діяльності, письменник працював у кінематографі як режисер і сценарист. У 1979 році він екранізував власний дебютний роман «Майже прозора блакить».

Також Муракамі протягом майже 20 років був ведучим японської телевізійної програми «Камбрійський палац», присвяченої економіці та бізнесу.

Його творчість здобула визнання далеко за межами Японії, а романи перекладали багатьма мовами світу.

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Теги: смерть письменник поховання роман

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