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У Польщі знайдено останки українців, убитих під час масової різанини 82 роки тому

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Польщі знайдено останки українців, убитих під час масової різанини 82 роки тому
У селі Ласків тривають пошуки останків українців, убитих під час трагічних подій 10 березня 1944 року
фото: Український інститут національної пам'яті

Пошукова експедиція виявила поодинокі та групові поховання жертв нападу польських збройних формувань

У польському селі Ласків Люблінського воєводства українські дослідники виявили останки близько 30 людей, які загинули під час масового вбивства українців у березні 1944 року. Пошукові роботи тривають на території місцевого православного кладовища. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український інститут національної пам'яті.

Експедиція виявила як поодинокі, так і групові поховання українців, які стали жертвами нападу підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських у березні 1944 року.

Пошукові роботи проводять на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Їх забезпечує комунальне підприємство «Доля», яке 31 серпня 2026 року отримало відповідний дозвіл від польської сторони.

Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров наголосив на необхідності гідного вшанування всіх загиблих незалежно від їхньої національності.

«Наше спільне завдання – забезпечити гідне вшанування пам'яті всіх загиблих, незалежно від їхнього походження та національності. Адже справжнє примирення починається з поваги до пам'яті кожного, визнання болю іншої сторони та спільного прагнення до порозуміння», – зазначив він та подякував Польщі за можливість проведення досліджень.

Керівник КП «Доля» Святослав Шеремета повідомив, що попередні результати експедиції підтверджують свідчення колишніх мешканців Ласкова, яким вдалося вижити під час подій березня 1944 року. Дослідники планують продовжити пошук поховань. Наступним етапом мають стати ексгумаційні роботи, перепоховання останків і вшанування пам'яті загиблих.

Нинішня експедиція стала другою, яку українська сторона проводить у Польщі після тривалої перерви. Восени 2025 року українські фахівці вперше за цей час отримали офіційний дозвіл польської влади та провели пошукові роботи в селі Юречкова. До цього останні подібні експедиції, під час яких виявляли людські останки, відбувалися у 2016 році. Пошуки в Ласкові здійснюють відповідно до домовленостей українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань.

Що відомо про трагедію у Ласкові? 10 березня 1944 року в селі Ласків відбулося масове вбивство українського населення. За різними історичними даними, жертвами нападу стали понад 300 людей. У межах досліджень українські та польські історики й експерти встановили дані про 327 мешканців села, які загинули у 1944 році. Водночас окремі дослідники оцінюють кількість убитих приблизно у 350 осіб. Український інститут національної пам'яті зазначає, що остаточну кількість жертв можуть встановити лише після подальших історичних досліджень і пошукових робіт.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2026 року у Львові було завершено ексгумацію останків польських і німецьких військових, які загинули під час боїв за місто у 1939 році. Під час пошукових робіт дослідники виявили останки 113 польських та 17 німецьких військовослужбовців. Крім того, знайшли розрізнені кістки, які, ймовірно, належать ще двом людям.

Дослідження проводили в межах українсько-польської співпраці щодо пошуку, ексгумації та гідного перепоховання загиблих. До робіт залучали фахівців обох країн.

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Теги: Польща історія ексгумація вбивство поховання Олександр Алфьоров

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