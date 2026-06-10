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«Щоб не їздили вулицею Бандери». Скандал навколо УПА зірвав передачу автобусів Вінниці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Щоб не їздили вулицею Бандери». Скандал навколо УПА зірвав передачу автобусів Вінниці
Вінниця відкликала запит на автобуси після скандалу в Польщі
фото: tes-pro.com.ua

Польські політики пов'язали допомогу українському місту з вулицею Степана Бандери та історичними суперечками

Вінниця відкликала свій запит на отримання автобусів від польського міста-побратима Кельце після гучної політичної дискусії, яка розгорнулася навколо передачі транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення мера Кельце Агата Войда.

Відкликання прохання про передачу транспорту

Мер Вінниці Сергій Моргунов відкликав прохання про передачу автобусів не через відсутність потреби, а через небажання перетворювати питання допомоги місту під час війни на інструмент політичного протистояння.

«Він зробив це не тому, що потреби його міста раптово зникли. Війна там і далі є повсякденністю, а мешканці Вінниці досі стикаються з її наслідками. Він зробив це тому, що не хотів, аби питання допомоги місту, яке живе в умовах війни, стало інструментом політичного спору та причиною чергових розколів. Це жест, який заслуговує на повагу», – заявила Войда.

Йшлося про 15 автобусів із 40 транспортних засобів, які Кельце виводить з експлуатації через вік, технічний стан та пробіг. Мер польського міста пояснила, що у Вінниці громадський транспорт значною мірою залежить від електротранспорту, а передані автобуси могли б використовуватися під час перебоїв з електропостачанням.

Дискусія навколо передачі автобусів

Водночас проти передачі транспорту виступила частина польських політиків. Зокрема, депутат міської ради Кельце Мачєй Якубчик заявив, що час для такої допомоги є невдалим через напруження у польсько-українських відносинах.

«Саме у Вінниці одну з вулиць було перейменовано на вулицю Степана Бандери. І саме цією вулицею їздив би один із 15 автобусів із Кельців, які планували безкоштовно передати місту. Тому я не вважаю, що такі автобуси повинні курсувати вулицею Бандери», – заявив він.

Представник партії «Право і Справедливість» Марчин Стемпнєвський також виступив проти передачі автобусів. На його думку, транспорт варто було продати, а отримані кошти спрямувати на потреби мешканців Кельце.

Раніше у Польщі спалахнула дискусія навколо рішення президента України присвоїти одному з військових центрів Сил спеціальних операцій почесне найменування на честь Героїв УПА. Це рішення викликало критику частини польських політиків та стало приводом для нових суперечок навколо історичних питань у відносинах між Києвом і Варшавою.

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Теги: Польща Вінниця ОУН-УПА Україна автобус

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