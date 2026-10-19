Ймовірного військового РФ поховали на Дніпропетровщині: мати заперечує його участь у війні
Родина стверджує, що чоловік працював у російському МНС і загинув у ДТП
Мати Олександра Оленченка, прах якого поховали в селі Домоткань на Дніпропетровщині, заперечує, що її син брав участь у війні проти України. За словами жінки, чоловік працював у російському Міністерстві надзвичайних ситуацій і загинув у дорожньо-транспортній пригоді в Московській області. Водночас український військовий Анатолій Штефан заявляв, що Оленченко служив в армії РФ і загинув на окупованій Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне Дніпро.
Що розповіла мати Оленченка
За словами матері, її син не воював проти України, а працював у російській рятувальній службі. Жінка стверджує, що 13 червня 2026 року він загинув у ДТП на території Московської області. Після смерті чоловіка кремували, а його прах доправили в Україну для поховання.
Ця версія відрізняється від інформації, яку раніше оприлюднив полковник Збройних сил України Анатолій Штефан. За його даними, Оленченко в останні роки служив у російській армії, а загинув під час обстрілу штабу російських військ в окупованому Донецьку.
Штефан також повідомляв, що чоловіка представляли місцевим жителям як пожежника-рятувальника, який загинув під час виконання службових обов’язків. За словами військового, особу загиблого встановили за результатами ДНК-аналізу, після чого його прах доправили до України.
Місцева влада звернулася до правоохоронців
Після появи повідомлень про поховання в Домоткані Верхньодніпровська міська рада звернулася до правоохоронних органів. Мета – з’ясувати фактичні обставини події, перевірити оприлюднені відомості та встановити, чи законно організували поховання чоловіка, який, за поширеною інформацією, міг служити у збройних силах РФ.
У громаді також розпочали службову перевірку. Місцева влада наголосила, що повідомлення із соціальних мереж потребують документального підтвердження, а до з’ясування всіх обставин не можна вважати їх остаточно доведеними.
Мати Оленченка також розповіла про цькування в інтернеті та побоювання, що могилу її сина можуть пошкодити. Водночас офіційних висновків щодо його можливої служби в російській армії та обставин загибелі наразі не оприлюднили.
Що відомо про поховання
Олександра Оленченка поховали в селі Домоткань Верхньодніпровської громади. Як раніше писав «Главком», Анатолій Штефан стверджував, що чоловік народився 1991 року, у 2017–2019 роках служив у російській армії, у 2022–2023 роках працював пожежником у московському підрозділі МНС РФ, а в 2024–2026 роках знову служив у війську.
За даними бази «Миротворець», Оленченка звинувачують у державній зраді та участі у війні проти України на боці РФ. У профілі зазначено, що чоловік загинув 15 червня 2026 року на тимчасово окупованій території Донецької області, а його особу встановили за ДНК. Там також ідеться, що останки кремували, а прах батько привіз для поховання до села Домоткань на Дніпропетровщині.
Обставини цієї справи ще мають встановити компетентні органи. Поки що версії родини та Анатолія Штефана щодо загибелі Оленченка суттєво різняться.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про поховання Олександра Оленченка в матеріалі «Під виглядом пожежника на Дніпропетровщині поховано військового РФ».
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