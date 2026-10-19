Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ймовірного військового РФ поховали на Дніпропетровщині: мати заперечує його участь у війні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Ймовірного військового РФ поховали на Дніпропетровщині: мати заперечує його участь у війні
Могила Олександра Оленченка в селі Домоткань
фото: Суспільне Дніпро

Родина стверджує, що чоловік працював у російському МНС і загинув у ДТП

Мати Олександра Оленченка, прах якого поховали в селі Домоткань на Дніпропетровщині, заперечує, що її син брав участь у війні проти України. За словами жінки, чоловік працював у російському Міністерстві надзвичайних ситуацій і загинув у дорожньо-транспортній пригоді в Московській області. Водночас український військовий Анатолій Штефан заявляв, що Оленченко служив в армії РФ і загинув на окупованій Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне Дніпро

Що розповіла мати Оленченка

За словами матері, її син не воював проти України, а працював у російській рятувальній службі. Жінка стверджує, що 13 червня 2026 року він загинув у ДТП на території Московської області. Після смерті чоловіка кремували, а його прах доправили в Україну для поховання.

Ймовірного військового РФ поховали на Дніпропетровщині: мати заперечує його участь у війні фото 1

Ця версія відрізняється від інформації, яку раніше оприлюднив полковник Збройних сил України Анатолій Штефан. За його даними, Оленченко в останні роки служив у російській армії, а загинув під час обстрілу штабу російських військ в окупованому Донецьку.

Ймовірного військового РФ поховали на Дніпропетровщині: мати заперечує його участь у війні фото 2
Ймовірного військового РФ поховали на Дніпропетровщині: мати заперечує його участь у війні фото 3

Штефан також повідомляв, що чоловіка представляли місцевим жителям як пожежника-рятувальника, який загинув під час виконання службових обов’язків. За словами військового, особу загиблого встановили за результатами ДНК-аналізу, після чого його прах доправили до України.  

Ймовірного військового РФ поховали на Дніпропетровщині: мати заперечує його участь у війні фото 4
скрин: Анатолій Штефан

Місцева влада звернулася до правоохоронців

Після появи повідомлень про поховання в Домоткані Верхньодніпровська міська рада звернулася до правоохоронних органів. Мета – з’ясувати фактичні обставини події, перевірити оприлюднені відомості та встановити, чи законно організували поховання чоловіка, який, за поширеною інформацією, міг служити у збройних силах РФ.

У громаді також розпочали службову перевірку. Місцева влада наголосила, що повідомлення із соціальних мереж потребують документального підтвердження, а до з’ясування всіх обставин не можна вважати їх остаточно доведеними.

Мати Оленченка також розповіла про цькування в інтернеті та побоювання, що могилу її сина можуть пошкодити. Водночас офіційних висновків щодо його можливої служби в російській армії та обставин загибелі наразі не оприлюднили.

Що відомо про поховання

Олександра Оленченка поховали в селі Домоткань Верхньодніпровської громади. Як раніше писав «Главком», Анатолій Штефан стверджував, що чоловік народився 1991 року, у 2017–2019 роках служив у російській армії, у 2022–2023 роках працював пожежником у московському підрозділі МНС РФ, а в 2024–2026 роках знову служив у війську.

За даними бази «Миротворець», Оленченка звинувачують у державній зраді та участі у війні проти України на боці РФ. У профілі зазначено, що чоловік загинув 15 червня 2026 року на тимчасово окупованій території Донецької області, а його особу встановили за ДНК. Там також ідеться, що останки кремували, а прах батько привіз для поховання до села Домоткань на Дніпропетровщині.

Ймовірного військового РФ поховали на Дніпропетровщині: мати заперечує його участь у війні фото 5
скрин: база Миротворець

Обставини цієї справи ще мають встановити компетентні органи. Поки що версії родини та Анатолія Штефана щодо загибелі Оленченка суттєво різняться.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про поховання Олександра Оленченка в матеріалі «Під виглядом пожежника на Дніпропетровщині поховано військового РФ».

Читайте також:

Теги: місцева влада Дніпро поховання влада полковник військові росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воєнна хунта Путіна видоює населення через монополії, що призводить до зростання інфляції
Кремль затягує тарифну петлю: росіян змушують платити більше
4 жовтня, 09:39
Трамп і Путін домовилися про постачання російського дизеля під час телефонної розмови, 9 жовтня 2026 року
Угода Трампа з Путіним. Чому не можна ображатися
10 жовтня, 11:30
Росія продовжує нарощувати потужності комплексу «Алабуга»
Осінтери знайшли нового «улюбленця Путіна»: він причетний до виробництва шахедів
4 жовтня, 05:55
На відео видно, як російський президент дивиться в різні боки, після чого трансляція переривається
Під час звернення Путіна раптово зникли звук та зображення (відео)
5 жовтня, 17:32
Кількість загиблих внаслідок атаки зросла до 22 людей, серед них — п'ятеро дітей, ще 54 людини травмовано, зокрема, семеро дітей
Британія вдарила по РФ новими санкціями після терористичної атаки на Прилуки
8 жовтня, 15:34
Власюк: Повна конфіскація заморожених російських активів – корисна і для нас, і для Європейського Союзу
Конфіскація російських активів. Уповноважений президента з санкцій закликав ЄС до рішучих дій
2 жовтня, 18:11
Наслідки ударів по російських дата-центрах уже відчули користувачі онлайн-платформ
Удари по датацентрах відкрили новий фронт економічної війни – NYT
16 жовтня, 05:02
Трамп: Я був би дуже радий бачити Путіна на саміті G20
Трамп заявив, що хотів би побачити Путіна на G20
17 жовтня, 00:34
С-400 «Тріумф» – російський зенітний ракетний комплекс великої дальності, призначений для ураження повітряних цілей, зокрема літаків, безпілотників і ракет
США знову залишили Київ без попередження про балістичну атаку – ЗМІ
Вчора, 07:33

Події в Україні

Атака на енергетику: російські дрони двічі вдарили по об’єкту на Львівщині
Атака на енергетику: російські дрони двічі вдарили по об’єкту на Львівщині
Ймовірного військового РФ поховали на Дніпропетровщині: мати заперечує його участь у війні
Ймовірного військового РФ поховали на Дніпропетровщині: мати заперечує його участь у війні
Сили безпілотних систем побили власний рекорд: Мадяр назвав жовтневі цифри
Сили безпілотних систем побили власний рекорд: Мадяр назвав жовтневі цифри
Виробник побутової хімії «2К» повідомив про масштабні руйнування
Виробник побутової хімії «2К» повідомив про масштабні руйнування
177 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 жовтня 2026
177 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 жовтня 2026
Папа Римський зателефонував Зеленському після розмови з Путіним
Папа Римський зателефонував Зеленському після розмови з Путіним

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua