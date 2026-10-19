Ймовірного військового РФ поховали на Дніпропетровщині: мати заперечує його участь у війні

Родина стверджує, що чоловік працював у російському МНС і загинув у ДТП

Мати Олександра Оленченка, прах якого поховали в селі Домоткань на Дніпропетровщині, заперечує, що її син брав участь у війні проти України. За словами жінки, чоловік працював у російському Міністерстві надзвичайних ситуацій і загинув у дорожньо-транспортній пригоді в Московській області. Водночас український військовий Анатолій Штефан заявляв, що Оленченко служив в армії РФ і загинув на окупованій Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне Дніпро.

Що розповіла мати Оленченка

За словами матері, її син не воював проти України, а працював у російській рятувальній службі. Жінка стверджує, що 13 червня 2026 року він загинув у ДТП на території Московської області. Після смерті чоловіка кремували, а його прах доправили в Україну для поховання.

Ця версія відрізняється від інформації, яку раніше оприлюднив полковник Збройних сил України Анатолій Штефан. За його даними, Оленченко в останні роки служив у російській армії, а загинув під час обстрілу штабу російських військ в окупованому Донецьку.

Штефан також повідомляв, що чоловіка представляли місцевим жителям як пожежника-рятувальника, який загинув під час виконання службових обов’язків. За словами військового, особу загиблого встановили за результатами ДНК-аналізу, після чого його прах доправили до України.

скрин: Анатолій Штефан

Місцева влада звернулася до правоохоронців

Після появи повідомлень про поховання в Домоткані Верхньодніпровська міська рада звернулася до правоохоронних органів. Мета – з’ясувати фактичні обставини події, перевірити оприлюднені відомості та встановити, чи законно організували поховання чоловіка, який, за поширеною інформацією, міг служити у збройних силах РФ.

У громаді також розпочали службову перевірку. Місцева влада наголосила, що повідомлення із соціальних мереж потребують документального підтвердження, а до з’ясування всіх обставин не можна вважати їх остаточно доведеними.

Мати Оленченка також розповіла про цькування в інтернеті та побоювання, що могилу її сина можуть пошкодити. Водночас офіційних висновків щодо його можливої служби в російській армії та обставин загибелі наразі не оприлюднили.

Що відомо про поховання

Олександра Оленченка поховали в селі Домоткань Верхньодніпровської громади. Як раніше писав «Главком», Анатолій Штефан стверджував, що чоловік народився 1991 року, у 2017–2019 роках служив у російській армії, у 2022–2023 роках працював пожежником у московському підрозділі МНС РФ, а в 2024–2026 роках знову служив у війську.

За даними бази «Миротворець», Оленченка звинувачують у державній зраді та участі у війні проти України на боці РФ. У профілі зазначено, що чоловік загинув 15 червня 2026 року на тимчасово окупованій території Донецької області, а його особу встановили за ДНК. Там також ідеться, що останки кремували, а прах батько привіз для поховання до села Домоткань на Дніпропетровщині.

скрин: база Миротворець

Обставини цієї справи ще мають встановити компетентні органи. Поки що версії родини та Анатолія Штефана щодо загибелі Оленченка суттєво різняться.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про поховання Олександра Оленченка в матеріалі «Під виглядом пожежника на Дніпропетровщині поховано військового РФ».