Україна виходить із Європейського інституту Омбудсмана: різка заява Лубінця

Лубінець: «Є порушення статей 49, 50 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни»

Україна виходить із Європейського інституту Омбудсмана, уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець уже надіслав терміновий лист членам об’єднання. Про це Лубінець повідомив у Facebook.

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«Цей крок став наслідком того, що двох українських дітей, які перебували на території Республіки Австрія через російську збройну агресію, «правозахисник Європейського інституту Омбудсмана (ЄІО)» вивіз на територію РФ», – пояснив Лубінець.

За інформацією ЗМІ, це зробив Доктор Йозеф Зігеле – генеральний секретар ЄІО, член правління ЄІО та заступник омбудсмана Тіролю, додав Лубінець. За його словами, влада Австрії розпочала офіційне розслідування щодо дій Зігеле.

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«Зазначене є порушенням статей 49, 50 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, які забороняють здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території та покладають на окупаційну державу обов’язок вжити всіх необхідних заходів для полегшення процедури встановлення особи дітей та реєстрації їхніх сімейних зв’язків», – написав Лубінець.

Насильницька передача дітей однієї групи в іншу, є однією з ознак геноциду відповідно до статті II Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року «Про запобігання злочину геноциду та покарання за нього», пояснив омбудсман.

Він додав, що в Європейському інституті Омбудсмана на його прохання не провели внутрішнього розслідування та не застосували відповідних санкцій до Зігеле, вчинок якого суперечить меті заснування Інституту та свідчить про його упередженість. Президент Інституту Драган Мілков проігнорував запити української сторони.

«Вважаю, що подібні дії шкодять національним інтересам України, у той час, коли продовжується кривава повномасштабна війна. Наголошую, що повернення кожної депортованої дитини є надскладним процесом, який потребує титанічних зусиль та часу», – наголосив посадовець.

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Лубінець пропонує іншим членам Європейського інституту Омбудсмана розглянути можливість негайного виходу.

Український омбудсман додав, що звернувся до колег, які є членами Інституту, розглянути можливість негайного виходу із Європейського інституту Омбудсмана та засудити дії його керівництва.

«Водночас висловлюю подяку своїм колегам та друзям, які вийшли з ЄІО, Омбудсману Республіки Латвія пану Юрісу Янсонсу та Омбудсману Республіки Литва Еріці Леонайте за їхню однозначну позицію та швидку реакцію на вищезазначену ситуацію», — написав Лубінець.

Нагадаємо, раніше уповановажений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характеру. Про це повідомив .