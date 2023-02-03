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Діти бавилися міною: п’ятеро в лікарні

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Діти бавилися міною: п’ятеро в лікарні
фото ілюстративне

Фрагмент протипіхотної міни «пелюсток» вони знайшли на вулицях деокупованого Ізюма

В п’ятницю, 3 лютого, семеро підлітків дістали поранень внаслідок підриву міни в деокупованому Ізюмі. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Подія сталася близько 20:00. Троє хлопців та четверо дівчат у віці від 14 до 17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни «пелюсток». Один з підлітків підняв його із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала.

«Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення. Їх стан задовільний. Проте 5 з них все ж було госпіталізовано в Ізюмську лікарню. Наразі їх життю загрози немає», – уточнює Олег Синєгубов та наголошує на високій мінній небезпеці на деокупованих територіях Харківщини.
Нагадаємо, що за даними МВС, понад 30% території України на забруднено вибухонебезпечними предметами. Повне розмінування може тривати понад п'ять років з огляду на те, що для розмінування деокупованого населеного пункту необхідно від 1 до 3 років.

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Теги: міни Ізюм діти

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