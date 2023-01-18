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На Чернігівщині діти роблять сітки та окопні свічки для ЗСУ у звичайному гаражі (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Чернігівщині діти роблять сітки та окопні свічки для ЗСУ у звичайному гаражі (відео)
Діти виготовляють сітки та окопні свічки для ЗСУ
фото: Суспільне

Діти щодня працюють по 6-8 годин у гаражі

Діти-волонтери із Ріпкинської територіальної громади на Чернігівщині п'ятий місяць допомагають українському війську. Щодня діти проводять по 6-8 годин у гаражі, виготовляють сітки та окопні свічки для ЗСУ, повідомляє Суспільне.

У групі 19 хлопчиків і дівчат різного віку: від 7 до 18 років. Збираються щодня, щоб вчасно відправити армійцям сітки та свічки.

«Якщо треба, то вони тут до останнього: і по вісім годин, і по шість. Мінімально, що вони тут – 4,5 години кожен день», – розповіла волонтерка Ірина Мальковець.

Щоб діти не втомлювалися від монотонної роботи, час від часу вони змінюють діяльність – одного дня плетуть сітки, іншого роблять заготовки для свічок.

На Чернігівщині діти роблять сітки та окопні свічки для ЗСУ у звичайному гаражі (відео) фото 1
фото: Суспільне

Богдан Байрак займається заповненням бляшанок. Хлопець так добре навчися їх робити, що на виготовлення однієї йому необхідно до двох хвилин.

Тепер діти швидко можуть впоратись із бляшанками чи сітками, раніше на все це треба було набагато більше часу. Наприклад, зараз сітку 5 на 8 метрів діти роблять за три дні. У них є замовлення для Бахмута.

Теги: волонтер діти Чернігівщина війна ЗСУ

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