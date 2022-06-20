Українці просять Зеленського заборонити розведення домашніх тварин під час війни

Українці просять владу заборонити розведення тварин на час війни і 5 років після

На переконання ініціаторів петиції, в Україні повинні залишитися лише професійні брідери (розмножувачі)

Президенту України Володимиру Зеленському подали електронну петицію про заборону розведення домашніх тварин на період воєнного стану та протягом 5 років після його завершення, а також встановити відповідальність за порушення заборони – штраф від 8 500 до 68 000 грн. Про розміщення петиції повідомили в громадській організації із захисту тварин «А-Хімса».

Подання петиції її ініціатори аргументують тим, що унаслідок війни рекордно збільшилася кількість безпритульних тварин, яких волонтери намагаються врятувати від смерті. У цей самий час деякі люди продовжують безконтрольний бізнес на продажі домашніх тварин без дотримання жодних норм.

«Ми вважаємо, що заборона розведення та продажу тварин може вирішити це питання. Поки буде діяти ця заборона, в нас буде час на врегулювання цієї діяльності та на прилаштування тих тварин, які зараз шукають своїх людей. Нам вкрай необхідно домогтись того, щоб діяльність із розведення та продажу тварин була підконтрольна. Домашніх тварин повинні розводити та продавати лише ті, що зареєстрували себе як особи, які професійно цим займаються», – наголосили в ГО.

На переконання ініціаторів петиції, в Україні повинні залишитися лише професійні брідери (розмножувачі), діяльність яких має суворо контролюватися.

Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути можливість заборони петард і феєрверків під час воєнного стану. Про це йдеться у відповіді президента на відповідну петицію.

У відповіді йдеться, що використання петард, феєрверків та іншої піротехніки в умовах воєнного стану провокує стрес і дискомфорт в українців, а також частково створює загрози їхньому життю і здоров'ю.

Зеленський також підтримав ідею врегулювати застосування піротехніки під час воєнного стану на законодавчому рівні. Він підкреслив, що вирішення таких питань належить до сфери діяльності Національної поліції.