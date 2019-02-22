Населення України за рік скоротилося майже на чверть мільйона



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Фото: ukrinform.ua

Причина стрімкого скорочення населення − смертність в Україні набагато перевищує народжуваність, до того ж не можна скидати з вагів еміграцію

На 1 січня 2019 року чисельність наявного населення становила 42 млн 153,2 тис. осіб. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

У 2018 році в Україні померло 588 тисяч осіб (у тому числі 2,4 тис. дітей віком до року), народилося - 336 тисяч. На 100 померлих осіб в Україні припадає лише 57 новонароджених.

Крим і Севастополь у статистиці не враховані. Також лише частково враховуються окуповані території Донецької та Луганської областей.

Графік: ukrstat.gov.ua

За даними останнього всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, чисельність населення становила 48 415,5 тис. осіб, з них 32 538 тис. осіб - міське населення, 15 877,5 тис. осіб - сільське.