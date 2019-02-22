  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Населення України за рік скоротилося майже на чверть мільйона

    • Розсилка
    Населення України за рік скоротилося майже на чверть мільйона
    Фото: ukrinform.ua

    Причина стрімкого скорочення населення − смертність в Україні набагато перевищує народжуваність, до того ж не можна скидати з вагів еміграцію

    На 1 січня 2019 року чисельність наявного населення становила 42 млн 153,2 тис. осіб. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

    Читайте також

    У 2018 році в Україні померло 588 тисяч осіб (у тому числі 2,4 тис. дітей віком до року), народилося - 336 тисяч. На 100 померлих осіб в Україні припадає лише 57 новонароджених.

    Крим і Севастополь у статистиці не враховані. Також лише частково враховуються окуповані території Донецької та Луганської областей.

    Графік: ukrstat.gov.ua
    Графік: ukrstat.gov.ua

    За даними останнього всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, чисельність населення становила 48 415,5 тис. осіб, з них 32 538 тис. осіб - міське населення, 15 877,5 тис. осіб - сільське.

    Читайте також
    Крим Севастополь окуповані території перепис населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ