У Раді закликають не панікувати через «Приватбанк» - кошти під захистом



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У Національному банку та Міністерстві фінансів вже заявили, що готують апеляційні скарги, - Денисенко

Банк перебуває у власності держави, а це означає, що усі депозити та всі вклади гарантовані державою, - нардеп

Українцям не слід панікувати у зв’язку з судовим рішення щодо визнання незаконною націоналізацію «Приватбанк», адже кошти громадян перебувають під захистом держави.

На цьому наголосив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат від фракції Блок Петра Порошенка Вадим Денисенко у коментарі «Укрінформу».

«На сьогодні банк перебуває у власності держави, а це означає, що усі депозити та всі вклади гарантовані державою. Тому в даному разі немає жодних причин для паніки», - сказав Денисенко.

Він додав, що це судове рішення не варто розцінювати, як остаточне, адже у Національному банку та Міністерстві фінансів вже заявили, що готують апеляційні скарги.

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».