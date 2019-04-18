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    Економіка та фінанси

    У Раді закликають не панікувати через «Приватбанк» - кошти під захистом

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    У Національному банку та Міністерстві фінансів вже заявили, що готують апеляційні скарги, - Денисенко - У Раді закликають не панікувати через «Приватбанк» - кошти під захистом
    У Національному банку та Міністерстві фінансів вже заявили, що готують апеляційні скарги, - Денисенко

    Банк перебуває у власності держави, а це означає, що усі депозити та всі вклади гарантовані державою, - нардеп

    Українцям не слід панікувати у зв’язку з судовим рішення щодо визнання незаконною націоналізацію «Приватбанк», адже кошти громадян перебувають під захистом держави.

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    На цьому наголосив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат від фракції Блок Петра Порошенка Вадим Денисенко у коментарі «Укрінформу».

    «На сьогодні банк перебуває у власності держави, а це означає, що усі депозити та всі вклади гарантовані державою. Тому в даному разі немає жодних причин для паніки», - сказав Денисенко.

    Він додав, що це судове рішення не варто розцінювати, як остаточне, адже у Національному банку та Міністерстві фінансів вже заявили, що готують апеляційні скарги.

    Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».

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