Українець став наймолодшим католицьким єпископом у світі



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Священник Степан Сус, якому в жовтні виповнилося 38 років, стане наймолодшим католицьким єпископом у світі

Степан Сус є досить популярним і активним священиком Львова

38-річного настоятеля гарнізонного храму св. апостолів Петра і Павла в. Степана Суса призначили єпископом курії верховного архієпископа Української греко-католицької церкви.

Про це повідомляє Vatican News.

Зазначається, що таким чином Степан Сус стане наймолодшим католицьким єпископом в світі.

Відзначимо, що Степан Сус є досить популярним і активним священиком Львова. Сан він отримав в 2006 році.

Папа Римський Франциск та єпископ Степан Сус

Цього року його призначили військовим капеланом Нацакадемії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного. Він віддав армії більше 11 років роботи. Крім цього він займався збором коштів для ЗСУ і поранених.

Довідка: Владика-номінат Степан Сус народився 7 жовтня 1981 року у Львові. Після навчання у Львівській Духовній Семінарії Святого Духа, 2005 року отримав дияконські свячення а 30 червня 2006 – пресвітерські. Здійснював капеланське служіння при Львівській академії сухопутних військ та при інших навчальних закладах Львова.

Від 2008 до 2012 року був відповідальним за душпастирство військовослужбовців у Львівській архиєпархії УГКЦ. Від 2012 року призначений Синкелом Львівської архиєпархії в справах військовослужбовців, студентів і сиріт, а також парохом гарнізонного храму святих Петра і Павла у Львові.