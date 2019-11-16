Українець став наймолодшим католицьким єпископом у світі
Священник Степан Сус, якому в жовтні виповнилося 38 років, стане наймолодшим католицьким єпископом у світі
Степан Сус є досить популярним і активним священиком Львова
38-річного настоятеля гарнізонного храму св. апостолів Петра і Павла в. Степана Суса призначили єпископом курії верховного архієпископа Української греко-католицької церкви.
Про це повідомляє Vatican News.
Зазначається, що таким чином Степан Сус стане наймолодшим католицьким єпископом в світі.
Відзначимо, що Степан Сус є досить популярним і активним священиком Львова. Сан він отримав в 2006 році.
Цього року його призначили військовим капеланом Нацакадемії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного. Він віддав армії більше 11 років роботи. Крім цього він займався збором коштів для ЗСУ і поранених.