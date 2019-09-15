Папа Римський привітав обмін полоненими між Україною і Росією



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Папа Римський Франциск

Не перестаю молитися за швидке завершення конфлікту та за тривкий мир на східній Україні – Папа Римський

Папа Римський Франциск у неділю, 15 вересня, під час спілкування з прочанами привітав обмін полоненими між Україною і РФ.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Дорогі брати й сестри, минулого тижня відбувся довгоочікуваний обмін полоненими між Російською Федерацією та Україною. Радію за звільнених, які змогли обійняти своїх найдорожчих, і не перестаю молитися за швидке завершення конфлікту та за тривкий мир на східній Україні», – сказав Папа Римський.

Як відомо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск запізнився на свою проповідь на площі Святого Петра в неділю 1 вересня, пояснюючи, що він застряг в ліфті в Ватикані на 25 хвилин і був звільнений пожежними.