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    Понад 20 років керував лікарнею імені Мечникова: у Дніпрі помер відомий лікар

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    Володимир&nbsp;Павлов був народним депутатом першого скликання - Понад 20 років керував лікарнею імені Мечникова: у Дніпрі помер відомий лікар
    Володимир Павлов був народним депутатом першого скликання
    Фото: dp.vgorode.ua

    Володимир Павлов був доктором медичних наук, професором, заслуженим лікарем України

    У Дніпрі на 81-му році життя помер Володимир Олексійович Павлов, який більше 20 років керував обласною лікарнею імені Мечникова. Про втрату повідомив нинішній очільник закладу Сергій Риженко на своїй сторінці у Facebook.

    «Легенди не вмирають ... Павлов Володимир Олексійович був і залишається з лікарнею Мечникова. Ми у скорботі», – написав Сергій Риженко.

    Володимир Павлов був доктором медичних наук, професором, заслуженим лікарем України, народним депутатом першого скликання, депутатом обласної ради і начальником управління охорони здоров'я ОДА. Його відзначили орденами «За заслуги» I, II і III ступенів, орденом «Знак пошани», орденом Святого Володимира.

    За попередньою інформацією, Володимир Павлов помер від інфаркту..

    Як повідомив Сергій Риженко, попрощаються зі знаним лікарем у понеділок, 25 жовтня, о 13:00 перед головним входом до історичного терапевтичного корпусу.

    Раніше чемпіон СРСР у складі «Зорі», колишній тренер вінницької «Ниви», яку виводив до фіналу Кубку України Сергій Морозов помер на 72-році життя.

    Також 20 жовтня у віці 73 років помер Віктор Євграфов – актор, каскадер і зірка фільму «Шерлок Холмс і доктор Ватсон», який зіграв професора Моріарті.

    Нагадаємо, коронавірус забрав життя у відомої української актриси (фото, відео).

    А 6 вересня помер видатний актор Жан-Поль Бельмондо.

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    Теги: парі лікар СРСР Facebook актор тренер Сергій Морозов коронавірус
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    Понад 20 років керував лікарнею імені Мечникова: у Дніпрі помер відомий лікар