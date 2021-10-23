Понад 20 років керував лікарнею імені Мечникова: у Дніпрі помер відомий лікар

Володимир Павлов був доктором медичних наук, професором, заслуженим лікарем України

У Дніпрі на 81-му році життя помер Володимир Олексійович Павлов, який більше 20 років керував обласною лікарнею імені Мечникова. Про втрату повідомив нинішній очільник закладу Сергій Риженко на своїй сторінці у Facebook.

«Легенди не вмирають ... Павлов Володимир Олексійович був і залишається з лікарнею Мечникова. Ми у скорботі», – написав Сергій Риженко.

Володимир Павлов був доктором медичних наук, професором, заслуженим лікарем України, народним депутатом першого скликання, депутатом обласної ради і начальником управління охорони здоров'я ОДА. Його відзначили орденами «За заслуги» I, II і III ступенів, орденом «Знак пошани», орденом Святого Володимира.

За попередньою інформацією, Володимир Павлов помер від інфаркту..

Як повідомив Сергій Риженко, попрощаються зі знаним лікарем у понеділок, 25 жовтня, о 13:00 перед головним входом до історичного терапевтичного корпусу.

Раніше чемпіон СРСР у складі «Зорі», колишній тренер вінницької «Ниви», яку виводив до фіналу Кубку України Сергій Морозов помер на 72-році життя.

Також 20 жовтня у віці 73 років помер Віктор Євграфов – актор, каскадер і зірка фільму «Шерлок Холмс і доктор Ватсон», який зіграв професора Моріарті.

Нагадаємо, коронавірус забрав життя у відомої української актриси (фото, відео).

А 6 вересня помер видатний актор Жан-Поль Бельмондо.



