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    ДТП із потерпілими на Київщині: автомобіль перекинувся у кювет (фото)

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    У результаті ДТП автомобіль отримав серйозні пошкодження - ДТП із потерпілими на Київщині: автомобіль перекинувся у кювет (фото)
    У результаті ДТП автомобіль отримав серйозні пошкодження
    фото: Нацполіція

    До лікарні потрапили троє пасажирів автівки

    3 січня близько 7 години на автодорозі Миронівка-Карапиші сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За попередніми даними, 67-річний мешканець селища Рокитне, керуючи автомобілем ВАЗ-2101, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет.

    В результаті автопригоди 61-но, 48-ми та 52-річні пасажири легковика отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Білоцерківської центральної районної лікарні для надання допомоги.

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    ДТП із потерпілими на Київщині: автомобіль перекинувся у кювет (фото)
    ДТП із потерпілими на Київщині: автомобіль перекинувся у кювет (фото)
    ДТП із потерпілими на Київщині: автомобіль перекинувся у кювет (фото)
    ДТП із потерпілими на Київщині: автомобіль перекинувся у кювет (фото)

    За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

    Нагадаємо, в Подільському районі Києва легковий автомобіль BMW під керуванням нетверезого водія скоїв наїзд на підлітка на пішохідному переході та, не зупиняючись, втік.

    Також повідомлялося, що п’яний водій «швидкої» влаштував ДТП на Закарпатті.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
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    ДТП із потерпілими на Київщині: автомобіль перекинувся у кювет (фото)