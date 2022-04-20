Економіка Росії йде слідом за кораблем

РФ втрачає кваліфікованих працівників, які просто тікають з країни

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В РФ стали ярче проявляться признаки разрушения структуры отраслевых рынков. Кроме длинных очередей к Мишустину за дешевыми кредитами и бюджетной помощью, впечатлил спад заявок на контейнерные перевозки и удвоение предложения аренды элитной недвижимости в Москве.

Сами риелторы в качестве причины повышенного предложения отмечают отъезд «клиентов из Москвы»

Речь идет прежде всего об иностранных менеджерах, работавших в российских компаниях, а также о квалифицированных IT-специалистах, юристах, аудиторах, инженерах и даже архитекторах.

Основная локация, куда сейчас вывозят мозги из РФ, – это Арабские Эмираты.

Большинство работодателей такую локацию считают временной, поэтому Украине после окончания военных действий стоит подумать над приманкой для специалистов и компаний, которые не сочли возможным ужиться с путинским режимом.

Думаю, Украина вполне может рассчитывать на часть пирога после развала структуры отраслевых рынков в РФ, но для этого надо приложить усилия.

Что такое развал структуры отраслевых рынков в экономике очень хорошо иллюстрирует выступление на недавнем собрании акционеров датского контейнерного перевозчика «A.P. Moeller-Maersk A/S» председателя правления Джими Хагеманна, который признался, что кроме морального аспекта, на решение уйти из России повлияли слабые перспективы ее экономики.

Действительно, последние прогнозы на май 2022 года показывают, что на всем северо-западном морском бассейне РФ прогнозируют падение контейнерных перевозок на 90-95%

Чтобы возить лапти из Рязани во Владивосток вполне хватит и мощностей РЖД.

Все непрямые симптомы развала структуры отраслевых рынков уже налицо: упал грузооборот, следом уехал менеджмент, освободив элитное жилье, а следом ЦБ РФ радостно сообщил, что у рос банков на столько-то процентов выросли депозиты.

Конечно выросли, ведь деловая активность падает, средства высвобождаются и поэтому временно собираются в банках.

В итоге, все признаки начала глубокой экономической рецессии налицо.

Джерело: блог Віталія Шапрана

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