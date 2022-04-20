Ізраїль підтвердив готовність провести зустріч Зеленського і Путіна в Єрусалимі

Також дипломати заговорили про ймовірність зустрічей делегацій

В Ізраїлі підтвердили готовність провести в Єрусалимі зустріч президента України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Ізраїль підтверджує готовність прийняти в Єрусалимі можливу зустріч лідерів РФ та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Але знову ж таки вони повинні ухвалити відповідне рішення», – сказав посол Ізраїлю у Москві Олександр Бен Цві.

Він також зазначив, що Ізраїль вважав би за «велику честь» проведення можливих переговорів президентів РФ та України на його території. Там також заговорили про ймовірність зустрічей делегацій. «Делегації РФ та України могли б проводити зустрічі в Єрусалимі, як це було у Стамбулі», – додав посол.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував можливість зустрічі Володимира Путіна із Володимиром Зеленським. Речник Путіна запевнив, що хазяїн Кремля ніколи не відмовлявся від прямих переговорів із українським колегою. До слова, Кремль говорив про переговори між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським ще 24 лютого, у перший день повномасштабної російсько-української війни. Але тоді умови Росії були зовсім інші. Як зазначив президент Зеленський, воєнні злочини, скоєні російською армією в Маріуполі та селищах Буча й Бородянка на Київщині, ще більше звузили можливість проведення мирних перемовин із Росією.