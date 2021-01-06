Українська «Вікіпедія» назвала найпопулярніші статті року

Лідерами списку стали статті «Україна» – понад 850 тисяч переглядів – та «Шевченко Тарас Григорович» – понад 680 тисяч переглядів

Лідерами списку стали статті «Україна» – понад 850 тисяч переглядів – та «Шевченко Тарас Григорович» – понад 680 тисяч переглядів

Вперше за кілька років статті про війну на сході України та Збройні сили не увійшли навіть у топ-50 за популярністю

Громадська організація «Вікімедіа Україна» назвала найпопулярніші статті українськомовного розділу Вікіпедії у 2020 році. Про це MediaSapiens повідомили з пресслужбі громадської організації.

Лідерами списку стали статті «Україна» – понад 850 тисяч переглядів – та «Шевченко Тарас Григорович» - понад 680 тисяч переглядів. На п’яте місце вийшла стаття «Коронавірусна хвороба 2019 в Україні» – її переглянули майже 440 тисяч разів за рік.

Загалом пандемія Covid-19 стала основною подією року, і це закономірно відобразилось на інтересах читачів «Вікіпедії». Три статті на цю тему увійшли до топ-25. Окрім статті про Covid-19 в Україні, це також «Пандемія коронавірусної хвороби 2019» (дев’яте місце, 346 тисяч переглядів) та «Вірус» (тринадцяте місце, 315 тисяч).

Значний сплеск уваги отримали статті «Коронавіруси» та «Orthocoronavirinae» (підродина коронавірусів, до якої належить SARS-CoV-2), а також статті про чуму та іспанський грип.





«Запровадження карантину та навчання вдома призвели до сплеску популярності статей на теми зі шкільної програми, а також про популярну культуру. Зокрема, у травні одними з найпопулярніших статей були «Білки», «Гриби» та «Займенник» - теми, що вивчаються в межах шкільної програми. Із березня спостерігаємо сплеск інтересу до статті «Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb» - очевидно, під час локдауну українці вибирали, які фільми варто подивитися. Натомість статті «Війна на сході України» та «Збройні сили України» читали менше - вперше за кілька років вони не увійшли до топ-50», - коментує Микола Козленко, заступник голови Правління ГО «Вікімедіа Україна» та адміністратор українського розділу Вікіпедії.

Найпопулярнішою сучасною особою стала Ліна Костенко — статтю про неї переглянули майже 225 тисяч разів. Також серед сучасників читачі української Вікіпедії цікавилися українськими політиками. Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Гео Лерос, Андрій Пальчевський та Денис Шмигаль увійшли до топ-10 найпопулярніших статей про сучасників. Серед сучасників-іноземців найпопулярнішими стали королева Єлизавета II та Ілон Маск.

У 2020 році перелік 25-ти найпопулярніших статей такий:

Україна

Шевченко Тарас Григорович

YouTube

Київ

Коронавірусна хвороба 2019 в Україні

Леся Українка

Друга світова війна

Франко Іван Якович

Пандемія коронавірусної хвороби 2019

Facebook

Сполучені Штати Америки

Перша світова війна

Вірус

Google

Список українських жіночих імен

Білки

Київська Русь

Населення України

Список українських чоловічих імен

Галицько-Волинське князівство

Велика Британія

Німеччина

Львів

Богдан Хмельницький

Європейський Союз

Нагадаємо, за 2020 рік відвідуваність української «Вікіпедії» зросла на 21%. Кількість переглядів сторінок сягнула 855,1 млн. У 2019 році цей показник становив 707,5 млн переглядів. Таким чином, абсолютне річне зростання становить 148 млн переглядів.

Також словник сучасної української мови та сленгу обрав слово 2020 року. Більшість головних слів року, що минув, так чи інакше пов’язані з пандемією.