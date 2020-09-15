Українська Вікіпедія піднялась на сходинку вище серед мовних розділів за кількістю статей



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Станом на 15 вересня в українській Вікіпедії вже було 1 043 469 статей

Українська Вікіпедія посіла 17 місце серед 303 мовних розділів

Українська Вікіпедія у вівторок, 15 вересня, піднялася на одну сходинку вище за кількістю статей, випередивши португальську, та посіла 17 місце серед 303 мовних розділів. Про це йдеться в офіційному релізі Вікімедіа Україна.

Обійти португальський розділ за кількістю вдалося після появи статті Ігнатович Єлизавета Олександрівна, що стала статтею №1043448. Станом на 10:00 15.09.2020 в українській Вікіпедії вже було 1 043 469 статей, у португальській — 1 043 405.

Мільйона статей українська Вікіпедія досягла 23 березня цього року. Відтоді, за п’ять із половиною місяців дописувачі-волонтери створили ще понад 43 тисячі статей.

Далі основні факти про обидві онлайн-енциклопедії:

Португальська Вікіпедія була створена на три роки раніше, ніж українська — у червні 2001 року. Загалом у португальській Вікіпедії зробили хоча б одне редагування понад 580 тисяч користувачів (проти 122 тисяч в українській), з них були активними останнього місяця близько 6 тисяч (2,8 тисяч в українській).

Натомість, обидві Вікіпедії мають приблизно рівну кількість активних дописувачів (мають понад 100 редагувань): від 250 до 300 на місяць, при тому, що носіїв португальської вшестеро більше, ніж української.

На позицію вище від української Вікіпедії розташувалася арабська, маючи на понад 20 тисяч статей більше. Найбільшою залишається англійська Вікіпедія з понад 6,1 мільйона статей.